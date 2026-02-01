Februar 2026. biće najsavršeni mesec u poslednje 823 godine: Zašto je ovaj fenomen postao viralan
Februar ima 28 dana, koji se savršeno uklapaju u četiri reda od po sedam dana, počinjući u nedelju i završavajući se u subotu. Ova retka kombinacija izazvala je veliko interesovanje među ljubiteljima kalendara i korisnicima društvenih mreža poput platforme X. Dešava se jednom u 823. godine.
To je zato što će februar 2026. imati:
4 nedelje
4 ponedeljka
4 utorka
4 srede
4 četvrtka
4 petka i
4 subote
Otkrivanje
Fenomen "Savršeni februar" prvi put je primećen 2015. godine, kada je korisnik platforme X, @smartereveryday, objavio snimak ekrana svog kalendara i ukazao na njegovu simetričnost. Uz sliku februara 2015. godine napisao je:
"Ovaj mesec se savršeno uklapa u četiri reda u kalendaru jer 1. februar pada u nedelju."
Reakcije na društvenim mrežama
Korisnici na platformi X izražavali su oduševljenje ovim retkim rasporedom, deleći snimke svojih kalendara.
Jedan korisnik je napisao: "Savršeni februar: nešto magično je na pomolu", dok je drugi dodao: "Ova godina ima savršen mesec, a to je februar. Sve je u ravnoteži."
Jedan korisnik Reddita analizirao je podatke i uočio obrazac "11-6" godina za pojavu "Savršenog februara" u periodu od 2015. do 2100. godine.
Obrazac
"Savršeni februar" nije univerzalan fenomen. Prema ovom obrascu, sledeći savršeni februari desiće se 2037. i 2043. godine. Međutim, ova simetrija važi samo u zemljama u kojima nedelja predstavlja prvi dan u nedelji.
Zemlje poput Srbije, Nemačke, Francuske, Australije i Novog Zelanda neće doživeti ovu savršenu simetriju, jer njihova sedmica počinje ponedeljkom.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Kako da napravite advent kalendar ze decu: