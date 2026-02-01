Slušaj vest

Februar ima 28 dana, koji se savršeno uklapaju u četiri reda od po sedam dana, počinjući u nedelju i završavajući se u subotu. Ova retka kombinacija izazvala je veliko interesovanje među ljubiteljima kalendara i korisnicima društvenih mreža poput platforme X. Dešava se jednom u 823. godine.

To je zato što će februar 2026. imati:

4 nedelje

4 ponedeljka

4 utorka

4 srede

4 četvrtka

4 petka i

4 subote

Otkrivanje

Fenomen "Savršeni februar" prvi put je primećen 2015. godine, kada je korisnik platforme X, @smartereveryday, objavio snimak ekrana svog kalendara i ukazao na njegovu simetričnost. Uz sliku februara 2015. godine napisao je:

"Ovaj mesec se savršeno uklapa u četiri reda u kalendaru jer 1. februar pada u nedelju."

Reakcije na društvenim mrežama

Korisnici na platformi X izražavali su oduševljenje ovim retkim rasporedom, deleći snimke svojih kalendara.

Jedan korisnik je napisao: "Savršeni februar: nešto magično je na pomolu", dok je drugi dodao: "Ova godina ima savršen mesec, a to je februar. Sve je u ravnoteži."

Jedan korisnik Reddita analizirao je podatke i uočio obrazac "11-6" godina za pojavu "Savršenog februara" u periodu od 2015. do 2100. godine.

Obrazac

"Savršeni februar" nije univerzalan fenomen. Prema ovom obrascu, sledeći savršeni februari desiće se 2037. i 2043. godine. Međutim, ova simetrija važi samo u zemljama u kojima nedelja predstavlja prvi dan u nedelji.

Zemlje poput Srbije, Nemačke, Francuske, Australije i Novog Zelanda neće doživeti ovu savršenu simetriju, jer njihova sedmica počinje ponedeljkom.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Kako da napravite advent kalendar ze decu: