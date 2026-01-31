Slušaj vest

"Ako vidiš nekoga kako se davi, moraš da uskočiš da ga spasiš, bez obzira da li znaš da plivaš ili ne" - Irena Sendler imala je samo sedam godina kada joj je otac izgovorio ove reči.

Bio je lekar i zarazio se tifusom dok je pomagao siromašnim Jevrejima pogođenim epidemijom u malom poljskom gradu. Irena je nakon njegove smrti odlučila da posveti svoj život spašavanju drugih - uključujući više od 2.500 jevrejske dece tokom Drugog svetskog rata.

U galeriji pogledajte fotografije Irene Sendler:

1/6 Vidi galeriju Irena Sendler - spasila 2.500 jevrejske dece od Gestapoa Foto: MCT / Newscom / Profimedia, Archive PL / Alamy / Profimedia

Irena je rođena 1910. godine i odrasla kao jedinica u poljskom gradu Otvoku. Nakon smrti njenog oca, vođe jevrejske zajednice, dirnuti njegovom dobrotom, pomogli su Ireninoj majci da finansira njeno školovanje. Irena je studirala poljsku književnost na Univerzitetu u Varšavi i pridružila se Socijalističkoj partiji pre nego što je postala socijalna radnica. Bila je skoro tridesetogodišnjakinja kada su nacisti zauzeli Varšavu kroz brutalne vazdušne napade i okrutnu okupaciju koja će trajati tokom celog rata.

Spašavanje ljudi iz opasnosti

Čim su nacistički tenkovi stigli, Irena je počela da pruža hranu i sklonište Jevrejima u svom komšiluku. Sledeće godine izgrađen je Varšavski geto, najveći u nacistički okupiranoj Evropi: zidovi visoki tri metra sa bodljikavom žicom i nemačkim stražarima s naređenjem da pucaju na svakog ko pokuša da pobegne. Oko 400.000 Jevreja bilo je stisnuto u prostoru od 1.3 kvadratna milja i dobijalo je dnevni obrok od samo 181 kaloriju. Najmanje 254.000 preživelih, koji su uspeli da izbegnu bolesti, glad i nasumična ubistva, poslati su u koncentracioni logor Treblinka, gde je većina stradala.

Irena Sendler - spasila 2.500 jevrejske dece od Gestapoa Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Između 1939. i 1942. godine, Irena je zajedno sa prijateljima i kolegama napravila više od 3.000 lažnih dokumenata kako bi pomogla jevrejskim porodicama da pobegnu iz geta, spašavajući mnoge živote. U decembru 1942. godine pridružila se podzemnoj poljskoj organizaciji Zegota i preuzela rukovođenje dečijim odeljenjem. Koristeći dozvolu iz Odseka za socijalnu zaštitu, Irena je ulazila u Varšavski geto pod izgovorom da proverava znakove tifusa, bolesti koju su nacisti posebno strahovali da bi se proširila van zidova geta.

Noseći zvezdu Davidovu u znak solidarnosti, Irena je ubeđivala jevrejske roditelje da predaju svoju decu - koja su bila gotovo sigurno osuđena na smrt u getu ili u logorima. Roditelji su morali da donesu stravičan izbor, a Irena, rizikujući svoj život, mogla im je ponuditi samo priliku koju bi deca inače nemala.

Tajne metode spašavanja

Irena i njena grupa od oko 25 volontera, uglavnom žena, krijumčarili su decu pored nemačkih stražara koristeći razne metode. Ponekad je decu izvodila u ambulantnom vozilu, sakrivenu ispod nosila, ili u kolicima, skrivena u koferima ili torbama. Drugi put ih je stavljala u vreće za tela, uspavana, da ih izvede iz geta. Neka deca su izlazila kroz kanalizacione cevi ili druge tajne podzemne prolaze, druga kroz stari sud na ivici geta. Ako je dete govorilo dobar poljski jezik i moglo da izgovori nekoliko hrišćanskih molitvi, moglo je da bude preneto u crkvu pored geta i kasnije prebačeno na arijansku stranu.

Sve ove metode bile su izuzetno opasne, a Nemci su često koristili trikove da bi uhvatili Poljake i uhapsili ih. Nakon što bi deca bila izvučena iz geta, Irena i njeni saradnici smeštali su ih u domove poljskih porodica ili skrivali u samostanima i sirotištima. Brinuli su da svaka porodica koja skriva dete zna da mora da ga vrati jevrejskim rođacima nakon rata.

Irena Sendler - spasila 2.500 jevrejske dece od Gestapoa Foto: Stach Antkowiak / AFP / Profimedia

Irena je pravila spiskove stvarnih imena dece na tankom papiru i skrivala ih u teglama, koje je zakopavala pod jabuku preko puta nemačkih kasarni.

Cena žrtve

20. oktobra 1943. godine Gestapo je došao u Irenin stan. Dva nemačka stražara su stajala napolju dok ih je devet penjalo uz stepenice. U poslednjem trenutku, Irena je spustila listu imena dece prijatelju, koji ju je sakrio pod ruku. Nemci su je odveli u zatvor Pawiak i teško je pretukli, lomeći joj noge i stopala. Mladi stražar je ispitivao i mučio Irenu tražeći imena lidera Zegote, a ona mu je ispričala priču koju su pripremili u slučaju hapšenja.

Gestapo je imao foldere s informacijama o Ireni, uključujući ljude koji su je izdali. Irena je dobila smrtnu kaznu streljanjem.

Irena je opisivala osećaj gotovo olakšanja pri dobijanju smrtnog reda, jer bi joj to spasilo stalni i nepodnošljivi strah svakodnevnog rizika. Međutim, u poslednjem trenutku Zegota je podmitila nemačkog stražara koji je pomogao Ireni da pobegne, baš dok je vodili na streljanje. Sledećeg dana, po gradu su se pojavili plakati da je Irena streljana - a ona ih je sama pročitala.

Nastavak spasavanja i posleratni život

Nakon bekstva, Irena je ostala u prikrivanju, baš kao i deca koja je spasila, do kraja rata. Sa pomoći poljskog otpora i oko 200 samostana i sirotišta u Varšavi i širom zemlje, Irena i njeni pomagači spasili su živote najmanje 2.500 jevrejske dece. Kada je rat završio, Irena je iskopala tegle koje je zakopala pod nosom Nemaca i počela težak posao pronalaženja dece i njihovih preživelih rođaka. Većina roditelja dece koju je spasila stradala je u Treblinkinom logoru smrti.

Irena je narednih 50 godina živela u anonimnosti, potisnuta od strane komunističkog režima u posleratnoj Poljskoj, progonjena traumama koje je doživela tokom rata. Svake noći imala je noćne more, pitajući se: "Da li sam učinila dovoljno?"

1999. godine, kada je imala 89 godina, grupa protestantskih srednjoškolaca iz Kanzasa otkrila je njenu priču i otkrila je svetu kao pravu heroinu. Irena je dobila zasluženo priznanje, a 2007. godine bila je nominovana za Nobelovu nagradu za mir. Preminula je 2008. godine u 98. godini.

Pogledajte video: U ovom srpskom selu leži cela istorija Balkana