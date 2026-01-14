Slušaj vest

Svakog meseca pojedini znaci horoskopa imaju bolju sreću od drugih, ali svi će dobiti svoju priliku u nekom trenutku tokom 2026. godine.

Najbolji mesec vašeg astrološkog znaka u 2026. pokazuje kada će vam se činiti da je univerzum na vašoj strani. Naravno, to ne znači da ništa neće poći po zlu, ali primetićete kako privlačite sreću i dobru energiju, a dobre stvari nadmašiće loše.

OVAN - jun 2026.

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vaš najbolji mesec u 2026. je jun, a ovo je tek početak. U junu je Venera, planeta ljubavi, novca i društvenog života, u Lavu, vašoj petoj kući ljubavi. Da stvar bude još bolja, 30. juna Jupiter, planeta rasta i dobitka, takođe ulazi u Lava. Očekuje vas mnogo zabave i društvenih aktivnosti ovog meseca. Ako ste slobodni, velika je šansa da upoznate nekoga novog.

Pošto peta kuća vlada i kreativnošću, sjajićete i kreativno. Sunce prolazi kroz Blizance, vašu treću kuću komunikacije, a Mars ulazi u isti znak pre kraja meseca. Ovo je još jedan pozitivan znak za vas, sa fokusom na putovanja i komunikaciju. Moguće je da ćete ovog meseca otići na zasluženi odmor. Uživajte!

BIK - mart 2026.

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vaš najbolji mesec u 2026. je mart. Jupiter postaje direktan u Raku, u vašoj trećoj kući komunikacije. Jupiter u Raku je vrlo kompatibilan znak za vas, a planeta ekspanzije pravi pozitivan aspekt sa vašim Suncem, donoseći sreću i dobitke.

U martu, Sunce, Merkur, Venera i Mars prolaze kroz Ribe, vašu 11. kuću koja vlada grupama, organizacijama i društvenim aktivnostima, pružajući vam priliku za umrežavanje i napredak. Pomračenje punog Meseca 2. marta pada u vašoj petoj kući ljubavi, otvarajući romantične mogućnosti za ostatak godine, što čini mart najboljim mesecom u 2026.

BLIZANCI - jun 2026.

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Blizanci, najbolji mesec za vas u 2026. je definitivno jun. Jupiter, planeta sreće, ulazi u vašu treću kuću komunikacije i putovanja. Tokom prve polovine meseca, pridružuje mu se Venera, donoseći vam prilike za unapređenje komunikacije. Imate šansu da smislite izvanrednu ideju od koje ćete imati koristi, a ovo je samo početak vaše sreće.

U junu, Jupiter pravi pozitivan aspekt sa Uranom u vašoj prvoj kući ličnosti, što može da donese neočekivane prilike. Jupiter takođe pravi trigon sa Neptunom u vašoj 11. kući prijatelja i grupa, čineći ovaj mesec odličnim za društveni život i aktivnosti. Sjajite, Blizanci!

RAK - maj 2026.

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Maj je vaš najbolji mesec u 2026, sa Jupiterom koji donosi radost, sreću i obilje dok je u vašem znaku. Kasnije tokom meseca, Jupiteru se pridružuje Venera u Raku za dodatnu dozu sreće i zadovoljstva. Sunce, Merkur i Mars prolaze kroz vašu 11. kuću ili kompatibilni Bik, podstičući vas na druženje i umrežavanje. Postoji veliki potencijal za nove prilike, kako na poslu, tako i u ljubavi ako ste slobodni.

Pun Mesec 1. maja pada u Škorpiji, vašoj petoj kući ljubavi, što obećava poseban period. Nakon toga, mlad Mesec u Biku osvetljava vašu 11. kuću prijateljstva i grupa, što može da uključuje kompanije i organizacije, čineći da budete primećeni i napredujete u karijeri. Imate sve ovog meseca!

LAV - jul 2026.

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vaš najbolji mesec u 2026. je definitivno jul jer Jupiter počinje tranzit kroz vaš znak, što se događa jednom u 12 godina. Ova energija donosi rast, obilje i sreću. U prvom delu meseca, Jupiteru se pridružuje Venera u vašoj prvoj kući, što znači da ćete izgledati i delovati najbolje i privlačiti druge!

Kada Venera napusti Lava 9. jula, ulazi u Devicu, povećavajući prilike u vašoj drugoj kući novca. Mars prolazi kroz kompatibilne Blizance u vašoj 11. kući grupa, društvenih aktivnosti i prijateljstava, podstičući vas na druženje. Mesec se završava punim Mesecom u vašoj sedmoj kući partnera, otvarajući prilike da provedete kvalitetno vreme sa nekim posebnim, čineći ovo izuzetno uzbudljivim mesecom.

DEVICA - maj 2026.

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vaš najbolji mesec je maj, Device, jer kompatibilni Jupiter u Raku prolazi kroz vašu 11. kuću grupa, prijatelja i društvenih aktivnosti. Pošto Jupiter u Raku pravi pozitivan aspekt sa vašim Suncem, donosi dodatnu sreću i prosperitet.

U maju, Merkur prolazi kroz Bik, vašu devetu kuću putovanja, pre nego što uđe u kuću karijere, stavljajući fokus na vas i donoseći dodatnu sreću. Mars takođe ulazi u Bika ovog meseca, povećavajući fokus na putovanja i obrazovanje. Ovo je najbolji mesec za putovanja i verovatno ćete otići negde. Mlad Mesec sredinom meseca takođe pada u vašoj kući putovanja i obrazovanja, a drugi pun Mesec u maju pada u vašoj četvrtoj kući doma, pružajući prilike za povezivanje sa porodicom, čineći ovaj mesec veoma srećnim!

VAGA - avgust 2026.

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Avgust je vaš najbolji mesec u 2026, Vage. Do avgusta, srećni Jupiter ulazi u kompatibilnog Lava i prolazi kroz vašu 11. kuću, koja vlada prijateljima, grupama i vašim nadama i željama. Venera 6. avgusta počinje tranzit kroz vašu prvu kuću, kada izgledate, osećate se i delujete najbolje.

Mars, planeta akcije, prolazi kroz vašu devetu kuću putovanja i obrazovanja, a zatim ulazi u Rak ili vašu 10. kuću, stavljajući fokus na vas i karijeru. Pomračenje Sunca 12. avgusta pada u Lavu, vašu 11. kuću, praćeno pomračenjem Meseca u Ribama, vašoj šestoj kući rada, 28. avgusta. Ovaj mesec donosi moćne prilike za priznanje i uspeh, što povećava vašu ukupnu sreću.

ŠKORPIJA - februar 2026.

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vaš najbolji mesec u 2026. je februar, Škorpije, jer je srećni Jupiter u Raku, još jednom vodenom znaku, koji je veoma kompatibilan sa vama. Jupiter prolazi kroz vašu devetu kuću putovanja, obrazovanja i višeg uma. Jupiter pravi trigon sa vašim Suncem dok je u Raku, donoseći sreću, rast i zadovoljstvo.

U februaru, Sunce, Merkur i Venera prolaze kroz vašu petu kuću ljubavi, stvarajući prilike da upoznate nekoga posebnog ako ste slobodni. Ako imate partnera, februar je veoma srećan mesec za vašu vezu. Mars prolazi kroz vašu četvrtu kuću ovog meseca, što je savršen period za selidbu, ako je planirana. Ako se ne selite, ovo je mesec kada možete da radite na promenama u domu, zabavljate se i provodite više vremena sa porodicom. Mars u Vodoliji je posebno značajan u prvom delu meseca kada mu se pridružuju Merkur i Venera, što čini februar odličnim za opšti rast i blagostanje.

STRELAC - novembar 2026.

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Novembar je vaš najbolji mesec u 2026, jer Sunce započinje svoj godišnji tranzit kroz vaš znak. Srećni Jupiter je ovog meseca u kompatibilnom Lavu, prolazeći kroz vašu devetu kuću putovanja, obrazovanja i višeg uma. Ova energija donosi prilike u ovim oblastima i povećava vašu radoznalost.

Venera prolazi kroz kompatibilnu Vagu u novembru i postaje direktna u ovom znaku, što je vaša 11. kuća grupa, prijatelja i društvenih aktivnosti. Saturn i Neptun prolaze kroz Ovna u 2026, donoseći stabilnost u prijateljstvima i ljubavnim vezama. Ovo je mesec da se povežete sa ljudima koji mogu da postanu značajni. Sa Neptunom u petoj kući, možete da upoznate nekoga koga smatrate idealnim i zabavnim, čineći novembar fantastičnim periodom za vas!

JARAC - decembar 2026.

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Najbolji mesec za vas u 2026. je decembar. Ovo je mesec kada Sunce ulazi u vaš znak i svetla reflektora su na vama. U decembru, srećni Jupiter je u Lavu ili vašoj osmoj kući, koja vlada novcem, tuđim novcem, intimnošću i načinom na koji doživljavate veze, što bi trebalo da ide odlično u ovom periodu.

Vi ste fokusirani na zarađivanje i postizanje ciljeva, Jarčevi, a Jupiter je u vašoj osmoj kući od jula, stvarajući prilike za finansijski napredak. Venera prolazi kroz vašu 11. kuću grupa, prijatelja i društvenih aktivnosti u decembru, dajući vašem društvenom životu podstrek. Pored toga, planeta akcije Mars prolazi kroz vašu devetu kuću obrazovanja, sveta i putovanja ovog meseca, što znači da postoji prilika za zasluženi odmor. Čestitamo, Jarčevi, vaša godina se završava spektakularno.

VODOLIJA - januar 2026.

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Za vas, Vodolije, najbolji mesec je već tu. U januaru, Sunce prolazi kroz vaš znak, stavljajući vas u centar pažnje. Tokom druge polovine meseca, fokus je na vama jer Merkur, Venera, Mars i Pluton prolaze kroz vašu prvu kuću. Ovo je izuzetno aktivan mesec za vas.

Srećni Jupiter prolazi kroz vašu sedmu kuću partnera, donoseći vam sreću u vezi sa partnerima, kako lično, tako i profesionalno. Spoljne planete su takođe značajne ovog meseca. Saturn pravi pozitivan aspekt sa Uranom, što može da predstavlja finansijsku priliku ili kupovinu nekretnine, dajući vam sjajan početak godine!

RIBE - jun 2026.

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vaš najbolji mesec u 2026. je jun. Srećni Jupiter prolazi kroz vašu petu kuću ljubavi ovog meseca, što znači da ćete biti veoma društveni. Sunce napušta vašu četvrtu kuću u junu i pridružuje se Jupiteru u vašoj petoj kući ljubavi. Merkur ulazi u Rak 1. juna, omogućavajući mnogo komunikacije sa prijateljima i partnerima.

Venera je takođe u Raku u prvoj polovini meseca, pa ako ste slobodni i ne upoznate partnera u junu, to je samo zato što ne želite! Ako ste u vezi, ovo bi trebalo da bude najpozitivnije vreme u godini za vašu vezu. Peta kuća takođe vlada decom i kreativnošću. Ako ste kreativni ili radite na nekom kreativnom projektu, ne možete da izgubite u junu. Ako imate ili želite decu, ovaj mesec će biti prijatan, a vaša porodica može da se proširi ako to želite.

