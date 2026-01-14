Slušaj vest

Kreativna prijateljica iz komšiluka mi je skrenula pažnju na to da u svakodnevnoj žurbi često ne primećujemo koliko potencijala imaju najobičnije stvari. Čepovi od plastičnih flaša su savršen primer. Donedavno su bez razmišljanja završavali u kanti čim se isprazni flaša vode ili soka. Danas su mali, ali vrlo praktični saveznici u kuhinji, koji pomažu da prostor bude uredniji, čistiji i funkcionalniji, uz minimalan trud.

Čep kao besplatna podloga

Plastični čep je lagan, čvrst i ima idealan oblik za razne sitne zadatke. Upravo ta kombinacija čini ga savršenim za trenutke kada tokom kuvanja ne znate gde da spustite kašiku ili kutlaču. Čep služi kao improvizovana podloga koja sprečava klizanje i skuplja kapljice sosa ili ulja, a zatim se lako ispere i ponovo koristi. Jednostavno, brzo i bez dodatnog nereda.

Produžite vek kuhinjskom sunđeru

Ista logika važi i za sunđer za sudove. Kada stoji direktno u sudoperi, zadržava vlagu i neprijatne mirise. Čep postavljen ispod njega omogućava da voda otiče, a sunđer se brže suši. Rezultat je čistija kuhinja i duži vek trajanja sunđera, bez ikakvih dodatnih troškova.

Čepovi Foto: Zoonar/Andres Victorero, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Plastični čepovi korisni su i van kuhinje

Upotreba čepova ne završava se pored šporeta. U vikendici ili na terasi plastični čepovi mogu poslužiti kao jednostavne podloške za klimave stolice ili stolove, štiteći pod i izjednačavajući neravnine. Tokom čišćenja, ivica čepa može pomoći u uklanjanju prljavštine iz fuga, ivica kade ili drugih teško dostupnih mesta, bez grebanja površina.

Jednostavna alatka za kulinarske trikove

Jedan od najzanimljivijih načina upotrebe je čišćenje ribe. Čep je dovoljno čvrst da skine krljušt, ali bez opasnosti da povredite ruke ili napravi haos po kuhinji. Takođe, pri pripremi jela koja zahtevaju pažljivo odvajanje žumanaca, čep može poslužiti kao mala stabilna podloga koja sprečava razlivanje i ubrzava posao, posebno kada nemate mnogo prostora.

Manje nereda, više svesti

Za sve ove trikove dovoljno je samo nekoliko čistih i suvih čepova, dok ostale nastavite da odlažete za reciklažu. Ova mala navika ne donosi samo više reda u kuhinji, već menja i pogled na svakodnevni otpad.

Ono što smo nekada smatrali bezvrednim, danas može postati diskretna, ali korisna pomoć u domu.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Čepom do osmeha: