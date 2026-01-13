Imamo loše vesti za one koji rade od kuće: Šefovi će od sada znati na kojoj ste tačno lokaciji
Ako ste mislili da ne možete da mrzite Teams više nego što ga već mrzite... Wait for it! Novim ažuriranjem ta aplikacija dobija mogućnost da vašem šefu otkriva s koje tačno lokacije radite. Tako da, ako ste mislili da odete na putovanje, a da to ne prijavite u firmi (aka pravite se da ste bolesni kod kuće) - neće više moći.
Google i Microsoft najavili su još početkom decembra ažuriranja koje mnogi vide kao još jedan korak prema jačem nadzoru zaposlenih. Prvo se drama stvorila oko Google-a, nakon što je postalo jasno da se tekstualne poruke na službenim uređajima mogu arhivirati i postati dostupne kompaniji.
Gde je problem i kako bi to radilo?
Istovremeno je Microsoft tiše progurao tu promenu za Teams, koja bi trebalo da omogući automatsko deljenje radne lokacije s poslodavcem, odnosno s nadređenima.
Microsoft objašnjava da će, "kada se korisnici povežu na Wi-Fi kompanije", Teams automatski postaviti njihovu radnu lokaciju tako da prikazuje zgradu u kojoj rade. Zvanični cilj zvuči bezazleno: da vas kolege lakše pronađu i da bude jasnije ko je gde, naročito u hibridnom radu.
Problem je, međutim, kad se ta vidljivost pretvori u alat za proveru i kad granica između praktičnog i nametljivog počne da se briše. Jer, ako niste u kancelariji, nijedna virtualna pozadina vas neće "spasiti" od neprijatnih pitanja.
Kad to kreće?
Za one koji rade od kuće i povremeno odrade koji "kašljuc-kašljuc" dan van kancelarije postoji još jedna važna stavka: uvođenje se odlaže.
Prvobitno se očekivalo da će promena stići odmah u decembru, zatim se rok pomerio na januar, a sada se spominje februar kao trenutak kad bi trebalo da dođe na računare na Windowsu i macOS-u. Drugim rečima, ko potajno praktikuje rad od kuće, ima još malo vremena pre nego što ovo postane standard.
