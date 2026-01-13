Slušaj vest

Ako ste mislili da ne možete da mrzite Teams više nego što ga već mrzite... Wait for it! Novim ažuriranjem ta aplikacija dobija mogućnost da vašem šefu otkriva s koje tačno lokacije radite. Tako da, ako ste mislili da odete na putovanje, a da to ne prijavite u firmi (aka pravite se da ste bolesni kod kuće) - neće više moći.

Google i Microsoft najavili su još početkom decembra ažuriranja koje mnogi vide kao još jedan korak prema jačem nadzoru zaposlenih. Prvo se drama stvorila oko Google-a, nakon što je postalo jasno da se tekstualne poruke na službenim uređajima mogu arhivirati i postati dostupne kompaniji.

Microsoft Teams aplikacija Foto: Shutterstock

Gde je problem i kako bi to radilo?

Istovremeno je Microsoft tiše progurao tu promenu za Teams, koja bi trebalo da omogući automatsko deljenje radne lokacije s poslodavcem, odnosno s nadređenima.

Microsoft objašnjava da će, "kada se korisnici povežu na Wi-Fi kompanije", Teams automatski postaviti njihovu radnu lokaciju tako da prikazuje zgradu u kojoj rade. Zvanični cilj zvuči bezazleno: da vas kolege lakše pronađu i da bude jasnije ko je gde, naročito u hibridnom radu.

Microsoft Teams aplikacija Foto: Shutterstock

Problem je, međutim, kad se ta vidljivost pretvori u alat za proveru i kad granica između praktičnog i nametljivog počne da se briše. Jer, ako niste u kancelariji, nijedna virtualna pozadina vas neće "spasiti" od neprijatnih pitanja.

Kad to kreće?

Za one koji rade od kuće i povremeno odrade koji "kašljuc-kašljuc" dan van kancelarije postoji još jedna važna stavka: uvođenje se odlaže.

Rad od kuće Foto: Shutterstock

Prvobitno se očekivalo da će promena stići odmah u decembru, zatim se rok pomerio na januar, a sada se spominje februar kao trenutak kad bi trebalo da dođe na računare na Windowsu i macOS-u. Drugim rečima, ko potajno praktikuje rad od kuće, ima još malo vremena pre nego što ovo postane standard.

