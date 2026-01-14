Slušaj vest

Sličnost između 16. predsednika Sjedinjenih Američkih Država Abrahama Linkolna i njegovog dalekog potomka, jedanaeste generacije, Ralfa K. Linkolna, zaista je upečatljiva.

Iako Abraham Linkoln nema direktne potomke, dalji rođaci poput Ralfa povezani su s njim preko drugih članova porodice Linkoln. Ralf je, na primer, u srodstvu sa predsednikovim praujkom.

Za razliku od drugih Linkolnovih potomaka, Ralf Linkoln neverovatno podseća na slavnog predsednika. To je snažan podsetnik da istorija i dalje živi među nama. Kako je jednom rekao pisac Vilijam Fokner: "Prošlost nikada nije mrtva. Ona čak nije ni prošla."

U galeriji pogledajte fotografije Ralfa Linkolna:

1/6 Vidi galeriju Ralf Linkoln poslednji potomak Abrahama Linkolna Foto: Printscreen/Instagram/pepeer

Ali kako se oseća savremeni čovek koji izgleda kao reinkarnacija jedne od najcenjenijih ličnosti u američkoj istoriji?

Kako je Ralf u srodstvu sa Abrahamom Linkolnom

Prema podacima sa sajta koji Ralf K. Linkoln vodi o svojim uglednim porodičnim vezama, više članova porodice Linkoln sahranjeno je na malom, gotovo nepoznatom groblju u okrugu Fajet, u Pensilvaniji, blizu mesta gde je i sam Ralf rođen.

U jednom od tih grobova počiva Mordekaj Linkoln, brat kapetana Abrahama Linkolna, dede slavnog predsednika. Mordekaj je živeo i radio u jugozapadnoj Pensilvaniji, gde danas živi i radi njegov peti čukununuk Ralf. Dok je Mordekajeva grana porodice ostala na istočnoj strani SAD, čini se da su potomci Kapetana Abrahama krenuli ka zapadu zemlje.

Misterija groba kapetana Abrahama Linkolna

Postoje oprečni podaci o tome gde je tačno sahranjen kapetan Abraham Linkoln. Neki izvori navode Pensilvaniju, dok drugi tvrde da je u Kentakiju, gde je rođen Abraham Linkoln, pre nego što se preselio u Ilinois i započeo studije prava. Lokacija njegovog groba ima poseban značaj jer je njegova smrt duboko utkana u porodičnu legendu Linkolnovih.

Abraham Linkoln Foto: Wikipedia

Prema predanju, kapetana Abrahama ubio je domorodački Indijanac dok je radio na svom imanju, a njegov sin, takođe po imenu Mordekaj, ubio je napadača iz osvete. Sam Abraham Linkoln je kasnije zapisao da je to "legenda koja se jače od svih drugih urezala u moj um i sećanje."

"Izgledaš baš kao Abraham"

Ralfova neverovatna sličnost sa 16. predsednikom nije promakla ni njegovoj porodici, ali ni potpunim strancima. Kako kaže sam Ralf, kada mu ljudi kažu: "Izgledaš baš kao Abraham" on im obično odgovori: "Koji? Ima više Abrahama u porodici."

Sličnost vidi i njegova porodica. Kada ga je majka nagovorila da obrije brkove, pokazala mu je fotografiju predsednika i rekla: "Idi do ogledala i pogledaj se. Izgledaš baš kao tvoj rođak."

Ralf na svom sajtu navodi da je treći rođak Abrahama Linkolna, iako je tehnički reč o trećem rođaku više puta udaljenom po generacijama.

Porodični odnos prema slavnom pretku

Uopšteno gledano, Ralfova grana porodice Linkoln prilično je ravnodušna prema svom slavnom pretku.

Ralf Linkoln poslednji potomak Abrahama Linkolna Foto: Printscreen/Instagram/pepeer

"Za nas to je uglavnom: "U redu. Sledeća tema", naglasio je Ralf.

Ipak, iako porodica ne pridaje preveliku pažnju toj vezi, Ralf je svoju fizičku sličnost iskoristio kako bi javnost edukovao o Abrahamu Linkolnu.

Oživljavanje Abrahama Linkolna

Na svom sajtu, Ralf Linkoln piše da je "ponosni član organizacija posvećenih oživljavanju Abrahama Linkolna, sa ciljem da se ljudi edukuju, zabave, inspirišu i odaju počast njegovim rečima i delu."

Jedna od tih organizacija je Udruženje prezentera Abrahama Linkolna (The Association of Lincoln Presenters), čiji je cilj da "oživi Abrahama i Meri Linkoln" i sačuva njihovo istorijsko nasleđe. Udruženje nudi više od 150 dvojnika Linkolna za javne nastupe i događaje.

Ralf Linkoln je nastupao na brojnim događajima kao Abraham Linkoln, uključujući i nastupe u Fordovom pozorištu, mestu gde je predsednik 1865. godine ubijen od strane Džona Vilksa Buta.

Život sa gubitkom sećanja

Iako Ralf može ispričati gotovo sve o svom slavnom rođaku, njegova lična prošlost je daleko nejasnija. Zbog tumora na mozgu 1982. godine, izgubio je veliki deo sopstvenih uspomena. Danas vodi dnevnik kako bi imao zapis o onome što mu se dešava i šta je radio.

Abraham Linkoln Foto: YouTube/Printscreen

Jedna stvar u koju je siguran jeste da je počastvovan što je u srodstvu sa 16. predsednikom SAD. Kroz svoje nastupe kao Abraham Linkoln, pobrinuo se da priča o njegovom pretku nastavi da živi.

Ostali potomci Abrahama Linkolna

Abraham Linkoln danas nema živih direktnih potomaka. Od četvorice sinova koje je imao sa Meri Tod Linkoln - Edija, Vilija i Tada,trojica su umrla u detinjstvu.

Jedini sin koji je doživeo odraslo doba, Robert Tod Linkoln, imao je decu i unuke. Ipak, poslednji direktni potomak predsednika, uključujući i njegovog čukununuka Roberta Toda Linkolna Bekvita, preminuo je 1985. godine.

Pre smrti, Bekvit je državi Ilinois poklonio brojne predmete vezane za Abrahama Linkolna, uključujući dokumenta, umetnine i nameštaj. Njegovom smrću, direktna linija Linkolnovih je ugašena.

Daleki rođaci i nasleđe predsednika

Ralf Linkoln poslednji potomak Abrahama Linkolna Foto: Printscreen/Instagram/pepeer

Danas postoji više ljudi koji mogu povezati svoje porodično stablo sa Abrahamom Linkolnom preko zajedničkih predaka. Među poznatim dalekim rođacima su glumci Tom Henks, koji je u srodstvu preko Linkolnove majke Nensi Henks, kao i Džordž Kluni, koji je povezan sa Linkolnovom bakom Lusi Henks. Moguće je da postoji i još udaljenijih potomaka, s obzirom na to da su predsednikov otac i deda imali više braće i sestara.

Dok se novi potomci ne pojave, Ralf Linkoln deluje zadovoljan svojom ulogom živog predstavnika porodice Linkoln. Njegovo doživotno članstvo u Udruženju prezentera Abrahama Linkolna osigurava da će priča o Abrahamu Linkolnu nastaviti da se prenosi još dugi niz godina.

Pogledajte video: U ovom srpskom selu leži cela istorija Balkana