Inlfuenserka Kiun B rođena je i odrasla u najhladnijem gradu na svetu, Jakutsku. Jakutsk je glavni grad Sakha Republike, smešten oko 450 km od Arktičkog kruga.

Zime su ovde veoma duge, hladne i tamne. Zabeležena najniža temperatura u Jakutiji iznosi -71°C (-95°F), a prosečna zimska temperatura je oko -50°C (-58°F). Ipak, uprkos ovim ekstremnim uslovima, Kiun kaže da svoj grad voli svim srcem. Ona u svojim snimcima otkriva zanimljivosti iz ovog mesta, a ljudi širom sveta oduševljeni su načinom na koji meštani funkcionišu u ovim gotovo nemogućim uslovima.

U jednom od snimaka pokazala je kako ljudi ovde uspevaju da se kupaju i peru veš, posebno tokom ekstremno niskih temperatura u najhladnijem delu godine.

U jednom od snimaka Kiun pokazuje snimak čoveka Stanislava i njegove porodice te pokazuje kako oni praktikuju higijenske navike.

Pojedinci su se snašli tako što su napravili improvizovane saune u kojima je temperatura i do plus 50, te u njima tope sneg i potom izlaze napolje nakon polivanja vodom. Veš se širi napolju jer na ekstremno niskim temperaturama bakterije i virusi ne mogu da opstanu, a potom se unose u tople kuće koje liče na planinske brvnare.