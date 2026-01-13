Slušaj vest

Inlfuenserka Kiun B rođena je i odrasla u najhladnijem gradu na svetu, Jakutsku.  Jakutsk je glavni grad Sakha Republike, smešten oko 450 km od Arktičkog kruga.

Zime su ovde veoma duge, hladne i tamne. Zabeležena najniža temperatura u Jakutiji iznosi -71°C (-95°F), a prosečna zimska temperatura je oko -50°C (-58°F). Ipak, uprkos ovim ekstremnim uslovima, Kiun kaže da svoj grad voli svim srcem. Ona u svojim snimcima otkriva zanimljivosti iz ovog mesta, a ljudi širom sveta oduševljeni su načinom na koji meštani funkcionišu u ovim gotovo nemogućim uslovima. 

Kupanje i pranje veša na -71 stepena Foto: Printscreen/ Youtube/ Kiun B

U jednom od snimaka pokazala je kako ljudi ovde uspevaju da se kupaju i peru veš, posebno tokom ekstremno niskih temperatura u najhladnijem delu godine. 

U jednom od snimaka Kiun pokazuje snimak čoveka Stanislava i njegove porodice te pokazuje kako oni praktikuju higijenske navike.

Pojedinci su se snašli tako što su napravili improvizovane saune u kojima je temperatura i do plus 50, te u njima tope sneg i potom izlaze napolje nakon polivanja vodom. Veš se širi napolju jer na ekstremno niskim temperaturama bakterije i virusi ne mogu da opstanu, a potom se unose u tople kuće koje liče na planinske brvnare. 

Ne propustiteZanimljivostiTATJANA S PORODICOM ŽIVI U NAJHLADNIJEM MESTU NA SVETU: Zima ove godine stigla mnogo ranije, ovako se spremaju da prežive -71 stepen (foto galerija)
Život na -51°C u Jakutsku
ŽivotMarija živi u gradu gde temperatura pada i do -71 °C: Tlo je zaleđeno čak i leti, zgrade imaju po više ulaznih vrata, a s grejanjem tek imaju haos
Marija Solko
Zanimljivosti"Otac Aleksandar reže led da bismo imali vodu" Porodica Pavlov ima 22 dece i živi u najhladnijem gradu na svetu: Kuća nema toalet, a temperatura ide do -71°C
Život na -51°C u Jakutsku
Zanimljivosti"Plakala sam zbog hladnoće, a suze su se pretvorile u led" U ovom gradu temperatura zimi pada do -64°C, ni do prodavnice ne može normalno da se ode
Jakutsk

Ovu tečnost svi imamo u kući, a malo ko zna da odmrzava automobil za svega nekoliko sekundi! Evo kako najbrže očistiti sneg sa stakla i brava Izvor: Kurir televizija