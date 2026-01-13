Slušaj vest

Jedna od fascinantnih stvari koju briljantni umovi sa MIT-a (Massachusetts Institute of Technology) rade jeste to što, osim što razmišljaju o prirodi svemira i kreiraju naučno-fantastične gedžete, proveravaju i vazdušnu vrednost letelica za saveznu vladu SAD. Kada je Sabrina Pasterski jednog dana ušetala u kancelariju kampusa tražeći odobrenje za svoj jednomotorni avion, za nju je to možda bio običan dan. Ali za izvršnu sekretarku MIT-a, Pegi Uden, to je bilo pravo iznenađenje.

„Kod nje je fascinantno bilo ne samo što je bila tako mlada, imala je samo 14 godina, već i to što je bila devojčica koja je letela sama. Da pojasnim, nije samo putovala, već je upravljala avionom“, ispričala je Pegi.

Sabrina je sa samo 14 godina konstruisala prototip aviona, a časove letenja je počela da uzima sa 10 godina. Četiri godine kasnije već je letila potpuno sama.

Danas, Pasterski je završila MIT i doktorirala na Harvardu, a ceo naučni svet fizike bruji o njoj. Istražuje najkompleksnije probleme fizike, iste one koje su mučile Stivena Hokinga i Alberta Ajnštajna.

Prema mnogim njenim kolegama, Sabrinina dostignuća iz godine u godinu vode ka tome da će ona postati Ajnštajn naše generacije i to u mnogo mlađim godinama.

Njena istraživanja uključuju crne rupe, prirodu gravitacije, a poput ekipe iz serije Teorija velikog praska, zaokupljena je teorijom struna i fenomenima gravitacije u kontekstu kvantne mehanike.

Sabrina Pasterski Foto: Rich Polk / Getty images / Profimedia

Sabrina je privukla pažnju i nekih od najvećih umova NASA, a osnivač Amazona, Džef Bezos, obećao joj je posao kada god bude spremna i voljna. Nedavno su ga pitali da li ta ponuda i dalje važi, a on je oduševljeno odgovorio: „O, moj Bože, naravno da važi!“

Sabrina je prva u porodici rođena u Americi. Njeni roditelji su Kubanci koji su se doselili u Čikago u potrazi za boljim životom. Čak ni u detinjstvu nisu je privlačile društvene mreže, pa profil nema ni danas. Jedini „porok“ koji priznaje je sajt PhysicsGirl, gde objavljuje svoja dostignuća, istraživanja i sve naslovne strane časopisa koji već godinama pišu o njoj.