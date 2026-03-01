Slušaj vest

Mačke poseduju složen i razvijen sistem memorije koji im omogućava da svoje vlasnike pamte mesecima, pa čak i godinama, naročito ako je odnos bio stabilan, nežan i pun rutine. Suprotno uvreženom mišljenju, one ne zaboravljaju ljude nakon nekoliko dana ili nedelja odsustva. Njihova sećanja obuhvataju mnogo više od samog lica – uključuju poznate mirise, glasove, svakodnevne navike i prostor u kojem su se osećale bezbedno.

Istraživanja pokazuju da čak i tri meseca zajedničkog života mogu ostaviti snažan trag u dugoročnoj memoriji mačke. Mnogi vlasnici svedoče da njihove mačke prepoznaju poznate mirise i mesta i nakon dužeg razdvajanja. Stručnjaci naglašavaju da mačke koje imaju osećaj sigurnosti i ustaljenu rutinu lakše i trajnije pamte svoje ljude.

Mačka koje imaju ustaljenu rutinu lakše trajnije pamte svoje ljude Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Iako mačke ne iskazuju privrženost na isti način kao psi, one često reaguju na povratak vlasnika suptilnim promenama u ponašanju, traženjem poznatih predmeta, mirisa ili boravkom na „svojim“ omiljenim mestima u domu – što jasno pokazuje da se sećanje zadržalo.

Ako se pitate da li će vas vaša mačka zaboraviti dok ste odsutni ili na putovanju, veterinari ističu da je to malo verovatno, naročito ako ste imali blizak odnos i ustaljenu svakodnevicu.

(Kurir.rs/Blic)

