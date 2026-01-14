Žena se šokirala kada joj je aplikacija pokazala da je muž kod kuće umesto na poslu

Širom Srbije sinoć je održana proslava dočeka Nove godine po julijanskom kalendaru, ali su mnogi sinoć prilikom čestitanja napravili pravopisnu grešku. Zato vam mi u nastavku otkrivamo kako se zapravo pravilno piše srpska Nova godina?

Pravopis srpskog jezika

Prema pravilima standardnog pravopisa srpskog jezika:

Naziv praznika „Nova godina“ piše se velikim početnim slovom, jer predstavlja ime praznika.

Foto: Eva Maria Corbella Márquez / Alamy / Profimedia

Pridevi poput srpska, pravoslavna, julijanska, ruska i slični nisu deo zvaničnog imena praznika i zato se pišu malim početnim slovom.

Dakle, ispravno je: srpska Nova godina Nepravilno je: Srpska nova godina

Srpska Nova godina

Ovo pravilo važi jer pridevi samo opisuju pripadnost ili tradiciju, ali nisu deo samog imena praznika.

Predlozi za čestitke

Da bi vaša čestitka bila ispravna i srdačna, evo nekoliko predloga, a preporuka je da ih napišete ćirilicom:

ilustracija Foto: Anna Galkovskaya / Panthermedia / Profimedia

1.

Ako si u srcu Srbin pravi,

neka se večeras srpska slavi.

Budi ponosan, glavu gore,

za krst časni i srpske bore.

Srećna vam srpska Nova godina,

nek vam život bude kao iz snova.

2.

Dok poruku čitaš ovu,

želim ti srećnu godinu novu.

Mnogo zdravlja, radosti i mira,

i da se vera u srcu ne dira.

Srećna pravoslavna Nova godina!

3.

Oj narode srpski slavni,

narode moj pravoslavni,

nek se pesma daleko čuje,

nek nas vera večno spaja i čuva.

Srećna vam pravoslavna Nova godina!

4.

Što je bilo, uvek biće,

Srbin slavi i slaviće.

Običaje stare čuvamo,

potomstvu ih ostavljamo.

Pomozi nam, Hriste Bože,

srećna srpska Nova, ko god može!

Pošaljite ispravno čestitku, još uvek nije kasno.

