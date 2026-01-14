Slušaj vest

Širom Srbije sinoć je održana proslava dočeka Nove godine po julijanskom kalendaru, ali su mnogi sinoć prilikom čestitanja napravili pravopisnu grešku. Zato vam mi u nastavku otkrivamo kako se zapravo pravilno piše srpska Nova godina?

Pravopis srpskog jezika

Prema pravilima standardnog pravopisa srpskog jezika:

Naziv praznika „Nova godina“ piše se velikim početnim slovom, jer predstavlja ime praznika.

dopisivanje
Foto: Eva Maria Corbella Márquez / Alamy / Profimedia

Pridevi poput srpska, pravoslavna, julijanska, ruska i slični nisu deo zvaničnog imena praznika i zato se pišu malim početnim slovom.

Dakle, ispravno je: srpska Nova godina

Nepravilno je:

  • Srpska nova godina
  • Srpska Nova godina

Ovo pravilo važi jer pridevi samo opisuju pripadnost ili tradiciju, ali nisu deo samog imena praznika.

Predlozi za čestitke

Da bi vaša čestitka bila ispravna i srdačna, evo nekoliko predloga, a preporuka je da ih napišete ćirilicom:

katolički Božić, večera, porodica
ilustracija Foto: Anna Galkovskaya / Panthermedia / Profimedia

1.
Ako si u srcu Srbin pravi,
neka se večeras srpska slavi.
Budi ponosan, glavu gore,
za krst časni i srpske bore.
Srećna vam srpska Nova godina,
nek vam život bude kao iz snova.

2.
Dok poruku čitaš ovu,
želim ti srećnu godinu novu.
Mnogo zdravlja, radosti i mira,
i da se vera u srcu ne dira.
Srećna pravoslavna Nova godina!

3.
Oj narode srpski slavni,
narode moj pravoslavni,
nek se pesma daleko čuje,
nek nas vera večno spaja i čuva.
Srećna vam pravoslavna Nova godina!

4.
Što je bilo, uvek biće,
Srbin slavi i slaviće.
Običaje stare čuvamo,
potomstvu ih ostavljamo.
Pomozi nam, Hriste Bože,
srećna srpska Nova, ko god može!

Pošaljite ispravno čestitku, još uvek nije kasno.

Ne propustiteZanimljivostiKad se piše nova godina, a kad Nova godina? Večeras nemojte da se obrukate, detaljno objašnjenje pravopisa
Žena sa spiskom u ruci i olovkom u ustima sedi kraj jelke
ZanimljivostiEvo zašto je pogrešno reći "čak štaviše": Većina pravi ovu ozbiljnu grešku u srpskom jeziku
Đak piše u svesci
ZanimljivostiSrbi i dalje muku muče da li se piše samnom ili sa mnom? Ako naučite ovu foru nikad nećete pogrešiti
Majka sa sinom tinejdžerom profimedia-0993465619.jpg
ZanimljivostiDa li se piše ne bi ili nebi? Mnogi se zbune, a ovo je jedini gramatički pravilan oblik
profimedia-0309038494.jpg
ZanimljivostiDa li se piše "prethodno" ili "predhodno": Mnogi se zbune, a ovo je jedini gramatički pravilan oblik, obratite pažnju na začkoljicu
profimedia0351925841.jpg

 Video: Trampovi tvitovi i pravopis

NIJE NI ČUDO ŠTO JE NAJPRAĆENIJI SVETSKI ZVANIČNIK NA TVITERU: Tramp tvitove piše sam, a jednu stvar ne podnosi (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir TV