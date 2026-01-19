Slušaj vest

Pripadnici generacije Z ponovo su uveli novi izraz u svakodnevni govor, zamenjujući uobičajene reči frazama koje mogu izazvati rasprave.

Dok svaka generacija stvara svoj žargon, čini se da neki izrazi koje koriste osobe rođene između 1997. i 2012. godine izazivaju posebnu pažnju, a najnoviji među njima je "cracked".

Novo značenje starog izraza

Iako su izrazi poput "rizz" ili "slay" uglavnom bezazleni, drugi, poput "cracked", mogu imati problematične konotacije. Reč "cracked" pojavila se na društvenim mrežama, a u zavisnosti od konteksta, može imati eksplicitno i negativno značenje.

Čini se da je "getting cracked" postao novi žargonski izraz za seksualni odnos. Na primer, jedan korisnik TikToka koji radi u restoranu brze hrane objavio je: "Ja nakon što sam sinoć tri puta 'cracked', što znači da će danas svi dobiti pune porcije pomfrita."

Jezička analiza i kritika

Međutim, TikToker @etymologynerd istakao je da problem sa frazom "getting cracked" kao novim žargonom za seks leži u tome što "ne funkcioniše u obrnutom smeru".

"Barem u heteroseksualnom odnosu, ako je Britni spavala s Derekom, možete reći da je Britni 'got cracked', ali ne i da je Derek 'got cracked'", objasnio je u jednom od svojih videa.

"Ali možete preokrenuti rečenicu 'Britni je spavala s Derekom' u 'Derek je spavao s Britni', a to je zato što postoje dve različite vrste metafora za to kako konceptualno razumemo seks", nastavio je.

"Prva je kao uključiv ili uzajaman čin. Na primer, kada kažemo 'hooking up' ili 'making love', oboje su takođe reverzibilni jer i Britni i Derek to rade jedno drugome. U međuvremenu, druga metafora vizualizuje seks kao nasilan čin koji muškarac čini ženi. Kada koristimo fraze poput 'banging', 'smashing', 'screwing' ili 'hitting that', o njima se vrlo često govori iz muške perspektive, ali vrlo retko iz ženske."

Dodaje kako "na jednom nivou, ovo ima smisla jer penetracija deluje kao aktivna stvar, ali se jednako lako može shvatiti kao čin obavijanja na drugom kraju ili, još bolje, kao čin uzajamnog učestvovanja."

Podeljene reakcije korisnika

U odeljku za komentare ispod videa, mnogi su izrazili zabrinutost. Neki su komentarisali da se "mizoginija samo nastavlja razvijati" i da je "to tako nasilan način izražavanja". Jedna osoba dodala je: "Ne želim biti onaj prijatelj koji je previše 'woke', ali sve je ukorenjeno u nasilju i mizoginiji."

S druge strane, neki korisnici TikToka smatrali su da je izraz "rodno neutralan" i da mu ljudi pridaju previše značenja. "Neke su stvari jednostavno svakodnevne i nemaju dublje značenje", glasio je jedan od komentara.

Pogledajte video: Generacija Z ima manje seksualnih odnosa od starijih generacija