„Mama je jutros pronašla gomilu minđuša po ceni od jednog dolara (oko 100 dinara) za par i uopšte nije shvatila da su označene kao osamnaestokaratno zlato“, napisala je korisnica Reddit-a.

Na buvljacima, sajmovima polovne robe i u second hand prodavnicama često se kriju pravi mali dragulji. Među policama punim naizgled običnih predmeta ponekad se mogu pronaći dizajnerski komadi, vredni kolekcionarski predmeti ili kvalitetne stvari koje vrede višestruko više od cene po kojoj se prodaju. Upravo zato mnogi ostanu iskreno iznenađeni, pa čak i šokirani, kada naknadno otkriju pravu vrednost onoga što su kupili za sitniš.

Tako je jedna žena ostala bez reči nakon što je na buvljaku naišla na „skriveni dragulj“ i nije mogla da dočeka da svoje otkriće podeli sa porodicom.

„Apsolutno sam bez reči zbog maminog jutrošnjeg otkrića na buvljaku. Mama mi je ovo tek sada pokazala, ali jutros je pronašla gomilu minđuša po ceni od jednog dolara za par i uopšte nije shvatila da su označene kao osamnaestokaratno zlato. Sutra ih nosi na testiranje, ali vau – nadam se da je u pitanju pravo zlato. Držimo palčeve da ove godine bude još ovakvih pronalazaka“, napisala je njena ćerka u objavi na Reddit-u.

Kasnije se ispostavilo da se nakit, koji se prodaje kao viktorijanski prsten u obliku bombe sa tirkiznim draguljem od osamnaestokaratnog žutog zlata, obično prodaje po ceni od oko 2.500 funti (oko 2.890 evra), piše Miror.

„Zapanjujući dizajn izrađen od osamnaestokaratnog žutog zlata. Prsten ističe tirkizne dragulje, brušene u kabošon obliku i postavljene u uzdignuti, zaobljeni dizajn poznat i kao ‘bomba’. Ovaj prsten ima vintage šarm jer tirkiz savršeno upotpunjuje žuto zlato“, opisano je na internetu.

Tirkiz dolazi u raznim bojama, od svetloplave do tamnozelene. Njena porodica nije bila jedina koja je ostala zapanjena ovim povoljnim pronalaskom. „To je pravi tirkiz! Minđuše su prelepe“, napisao je jedan korisnik Redita.

„Prelep vintage ulov! Ovi komadi potiču iz perioda od šezdesetih do ranih sedamdesetih godina i izrađeni su u Italiji. Čini se da imaju prelepe male italijanske tirkizne kamenčiće, brušene u kabošon obliku, postavljene u sitne držače oblikovane poput malih cvetića. Iako su označeni žigom 18k, preporučujem da ih date na testiranje. Ne primećujem gubitak boje oko ivica, što bi bio tipičan znak pozlate preko jeftinijeg metala. U svakom slučaju, čestitam na ovom neverovatnom pronalasku“, primetio je drugi.

„Zaista prelepo, pravi tirkiz. To se vidi jer su neki kamenčići različitih boja. Pravi tirkiz s vremenom može promeniti boju. Moja mama ima zlatni prsten sa tri okrugla tirkizna kamena i kada ga je dobila, svi su bili iste boje. Danas su svi različiti. Ovo je zaista jako lep pronalazak“, zaključio je treći.

