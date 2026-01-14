Slušaj vest

Kada je Amanda DeVit iz Teksasa kupila polovnu komodu na Fejsbuku, nije ni slutila kakvo je iznenađenje čeka. Pronašla je prelep komad nameštaja po odličnoj ceni koji je izgledao kao savršen izbor za njen dom. Ali prava priča počela je tek kada je komoda dostavljena na njenu adresu.

Blago zaboravljeno u fioci

"Izgledala je kao nova", primetila je DeVit po otpakivanju pa nastavila: "Ali, kada smo je stavili u sobu, otvorila sam fioke da proverim unutra i pronašla nešto što me je potpuno šokiralo".

Amanda je kupila polovnu komodu na FB pa pronašla vredne tanjire Foto: Printscreen/TikTok/itsamandadewitt

Naime, u jednoj od fioka primetila je ukrasne kutije prestižnih brendova "Hermes i Tiffany’s". Kada ih je otvorila, pronašla je komplet potpuno novih tanjira sa prelepim zlatnim ukrasima.

"Svaki komad je besprekoran. To je bio trenutak o kojem možete samo sanjati," bila je vrlo uzbuđena zbog svog pronalaska, piše Nova.

Poštenje na prvom mestu

Iako je mogla samo da složi vredne tanjire na policu i čuva ih za specijalne prilike, odlučila je da postupi pošteno. Pozvala je prodavca da proveri da li su ih slučajno ostavili u fioci.

"Nisam htela da rizikujem lošu karmu," objasnila je.

Prodavac joj je potvrdio da je reč o vrednim tanjirima koji su svadbeni poklon, tako da su mu vraćeni.

"Bilo je zabavno dok je trajalo," nasmejala se Amanda.

