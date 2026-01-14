Slušaj vest

Jutjuber koji se predstavlja pod imenom LabCoatz tvrdi da je uspeo da rekonstruiše strogo čuvani recept Koka-kole nakon što je godinu dana proučavao sastav pića i napravio više od sto pokušaja. Kaže da je napokon došao do „tačne formule“, piše Unilad.

LabCoatz je na svom kanalu inače poznat po naučnim eksperimentima, ali ovaj projekat izazvao je posebno veliko interesovanje. Video u kojem detaljno objašnjava ceo proces prikupio je 3,6 miliona pregleda – daleko više nego što njegov kanal inače beleži, gde se broj pregleda najčešće kreće od oko 8.000 do 668.000.

Jutjuber tvrdi da je otkrio tajni recept Koka Kole Foto: printrscreen/youtube/LabCoatz

Objavio sastojke 111. verzije recepta

Nakon višemesečnog proučavanja naučnih radova i hemijskih analiza, jutjuber je objavio sastojke svoje 111. verzije recepta. Za jedan litar napitka, prema njemu, potrebno je: gazirana voda, 104 g šećera, 1 ml aromatičnog rastvora A i 10 ml aromatičnog rastvora B.

Aromatični rastvor A

Ovaj rastvor sastoji se od mešavine ulja koja se razređuje 95-procentnim etanolom. Smesa uključuje: 45,8 ml ulja limuna, 36,5 ml ulja limete, 8 ml ulja nerolija, 4,5 ml ulja kasije (cimetovca), 2,7 ml ulja muškatnog oraščića, 1,2 ml ulja narandže, 0,7 ml ulja korijandera i 0,6 ml ulja komorača.

Aromatični rastvor B

Drugi rastvor pravi se na bazi vode i sadrži: 320 ml karamel boje, 175 g glicerina, 45 ml 85-procentne fosforne kiseline, 10 ml sirćeta (5 odsto kiselosti), 10 ml ekstrakta vanile, 8 g vinskih tanina i 9,65 g kofeina.

Rezultati i provera

Prema njegovim tvrdnjama, ljudi koji su učestvovali u degustaciji njegovu verziju pomešali su sa originalom. Ipak, budući da Koka-kola recept drži u strogoj tajnosti, ne postoji način da se zvanično potvrdi da li je formula zaista identična.

(Kurir.rs/ index.hr)

