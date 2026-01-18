Slušaj vest

Vil Tenison je svoje sedmodnevno iskustvo podelio je na Jutjubu.OMAD je oblik povremenog posta – sve dnevne kalorije unose se u roku od jednog sata, a zatim sledi post do narednog dana. Tokom posta dozvoljeni su voda i napici bez kalorija, poput crne kafe ili čaja.

Nedelju dana izazova

Na početku eksperimenta Tenison je rekao da nema poseban fitnes cilj, već ga zanima kako će OMAD uticati na telesnu težinu i koliko uopšte može da pojede u jednom obroku. Izazov je započeo velikom Chipotle porcijom, a zatim otišao na trening. S obzirom na to da i inače često trenira natašte, sama vežba mu nije predstavljala problem, ali se dugi razmak između treninga i obroka pokazao iscrpljujućim.

Opisao je da je nakon treninga oko 11 sati do popodneva bio „potpuno iscrpljen“ i da je morao da otkaže planirane aktivnosti. Obično bi jeo tek oko 18 časova, a nakon tog jednog obroka imao je osećaj da se prejeo. Priznao je i da mu je hrana stalno bila u mislima.

Nakon četiri dana, kako kaže, nije postajalo lakše. Zbog stalne gladi počeo je da unosi više kofeina, a shvatio je i da dijeta utiče na njegov društveni život jer više nije mogao normalno da jede s prijateljima.

Petog dana, međutim, primetio je promenu. Objasnio je da je počeo da razlikuje „pravu glad“ od gladi iz navike i da je deo onoga što je doživljavao kao glad zapravo bila žeđ, koju je gasio vodom ili crnom kafom.

Nakon sedam dana izgubio je 1,7 kilograma, ali je celo iskustvo opisao kao „izuzetno teško“.

„Bilo je previše ekstremno i ne deluje mi kao nešto što bih mogao da izdržim duže. Verovatno ni mnogi drugi ljudi“, zaključio je Tenison.

Kako OMAD utiče na telo?

Prema VebMD-iju, kada telo vari ugljene hidrate, razgrađuje ih u šećer (glukozu). Višak glukoze podstiče lučenje insulina, hormona koji pomaže skladištenju energije, između ostalog i u masnim ćelijama. Tokom posta nivo insulina se smanjuje, što telu olakšava korišćenje uskladištene energije. VebMD napominje da do takvih promena dolazi nakon dužeg perioda bez hrane.

Istraživanja i mogući rizici

Istraživanja o OMAD-u daju pomešane rezultate. Pregled studija iz 2018. godine sugerisao je da povremeni post, uključujući i duže režime poput OMAD-a, verovatno može dovesti do gubitka telesne težine. Neka istraživanja ukazuju i na moguće metaboličke koristi, ali stručnjaci naglašavaju da je potrebno više kvalitetnih studija.

Kao potencijalna prednost ponekad se navodi osećaj veće budnosti. S druge strane, OMAD zahteva veliku disciplinu i mnogima je teško održiv. VebMD navodi da nema uverljivih dokaza da je posebno efikasan za dugoročnu kontrolu telesne težine, kao i da kod nekih ljudi može pojačati osećaj gladi.

Studija iz 2022. godine, objavljena u bazi Nešnal Lajbreri of Medisin, povezala je jedenje jednog obroka dnevno s većim rizikom od ukupne smrtnosti, kao i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Pominju se i zabrinutosti da ovakav način ishrane može povisiti krvni pritisak i holesterol, kao i izazvati nagle skokove šećera u krvi.

Prema Heltlajnu, moguće nuspojave uključuju mučninu, vrtoglavicu, razdražljivost, nizak nivo energije i zatvor. Zbog svega navedenog, pre isprobavanja OMAD dijete preporučuje se konsultacija sa lekarom.

