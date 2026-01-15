Slušaj vest

Dnevni horoskop za 15. januar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog četvrtka.

OVAN

Pomoć koja vam dolazi od osobe iz inostranstva će vam biti veoma značajna. Niste zainteresovani za početak nove ljubavne veze u ovom periodu. Bavite se sportom i budite aktivni.

BIK

Zadovoljni ste situacijom koju imate na poslovnom planu i zasad ne planirate veće promene. Ukoliko vam se dopada osoba koju ne poznajete dovoljno dobro, može se desiti da se razočarate u nju kasnije. Čuvajte bubrege.

BLIZANCI

Niste spremni da se suočavate s novim poslovnim problemima sada kad ni stare niste još do kraja rešili. Iako imate udvarače i ponude ljubavnog tipa, ostajete sami još neko vreme. Problemi sa urogenitalnim traktom.

RAK

Možete da očekujete novu priliku za posao kojom ćete biti prilično zadovoljni. Imate utisak da postoje neke stvari koje nisu do kraja rešene, a tiču se vašeg odnosa s voljenom osobom. Imunitet vam je oslabljen.

LAV

Niste zainteresovani za pokretanje novog posla. Dosta toga iz prošlosti vas opterećuje. Očekuju vas veliki preokreti u odnosu s voljenom osobom. Mogući su neki neočekivani problemi. Ubrzan rad srca.

DEVICA

Nije povoljan trenutak za nove odluke niti za drastične poteze na poslu. Moguće je da ste zbunjeni i da vam nije nimalo lako da se suočite sa sopstvenim osećanjima u toku današnjeg dana. Grudni koš vam je osetljiv.

VAGA

Možete da očekujete povoljan period kad je u pitanju razrešenje poslovnih komplikacija. Niste raspoloženi za svađu s partnerom i na neki način se povlačite u sebe. Sinusi su vam osetljivi.

ŠKORPIJA

Oscilacije koje su prisutne na polju zarade trebalo bi da se stabilizuju u narednom periodu. Ne znate kako da reagujete kad vam partner saopšti vesti koje niste želeli da čujete. Povećan apetit je naglašen.

STRELAC

Tokom današnjeg dana imate manjak strpljenja i veoma ste skloni svađama i konfliktima na polju posla. Odlučili ste da želite prekid ljubavne veze, u kojoj se ne osećate dobro već neko vreme. Povišen krvni pritisak.

JARAC

Očekuje vas period u kom ćete na polju posla imati neke preokrete koje niste očekivali. Vreme je da sami sa sobom definišete šta želite. Često izgleda kao da na neki način zavlačite partnera. Nesanica vas muči.

VODOLIJA

Niste zainteresovani za nove poslovne ponude. Imate već previše obaveza. Partner vam pokazuje da nije siguran u svoja osećanja i takav njegov stav vam se nimalo ne dopada. Nervna napetost.

RIBE

Imate nove ideje za posao i spremni ste da se maksimalno posvetite njihovoj realizaciji danas. Veoma brzo menjate mišljenje o osobi s kojom ste u vezi. Moguće je da ćete uskoro promeniti partnera. Imate mnogo energije.