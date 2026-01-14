Da li je primereno?

Jedna mlada izazvala je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je podelila fotografije sa venčanja – i to zbog haljine koja je, prema mišljenju mnogih, bila previše izazovna.

Naime, ona je na TikToku učestvovala u viralnom trendu u kojem supruge dele AI-generisane fotografije svojih muževa i njihovih „čudnih hobija“. Međutim, kada je objavila video sa fotografijama sa venčanja, fokus nije bio na trendu već isključivo na njenoj venčanici.

Haljina u centru pažnje

Elegantna haljina spuštenih ramena savršeno je isticala njene obline, ali je izuzetno dubok dekolte privukao najviše pažnje i izazvao lavinu komentara zbog naglašene bujnosti grudi.

Komentari su se nizali munjevitom brzinom:

„O, bože bukvalno sve ispada!“

„Na dan venčanja?! Šokantna haljina!“

„Ja bih toj haljini rekla ne“, glasio je samo deo negativnih reakcija.

Mlada uzvratila iskreno

Mlada nije ostala nema na kritike, već je otvoreno objasnila šta se zapravo dogodilo:

„Zaljubila sam se u tu haljinu i na svakom probanju je savršeno držala grudi na mestu. Ali na dan venčanja sam izgubila previše kilograma i više nije mogla da ih podrži. Šta je, tu je.“

Mlada i mladoženja Foto: mygreyhomeatno23/tiktok

Dodala je i da je stres pred venčanje učinio svoje:

„Bila sam užasno pod stresom uoči svadbe, ali na sam dan sam bila potpuno smirena jer sam se udavala za ljubav svog života. Samo sam rekla – stoji, bradavice se ne vide, znači sve je u redu. Ako se ne smeješ, plakaćeš.“

Muž stao u njenu odbranu

Ubrzo se u komentarima oglasio i njen suprug – i bez zadrške stao u njenu zaštitu.

„Svi vi koji pljujete moju ženu zbog haljine pokušajte vi da nađete nešto što može da drži duplo J grudi, a da vam pritom ne preseče disanje“, napisao je.

„Ona je je**no prelepa i iznela je tu haljinu kao kraljica.

Prestanite da budete ljubomorni, ogorčeni jadnici i vratite se svojim dosadnim životima.

Patetično rasipanje kiseonika.“

Ipak, podrška je nadjačala hejt

I pored oštrih kritika, mnogi su stali na stranu mlade:

„Ne slušaj komentare, ljudi su zli. Izgledaš sjajno!“

„Obožavam haljinu – ako imaš, pokaži!“

„Da li ljudi znaju da mogu samo da skroluju dalje i nastave sa svojim bednim životima?“

Na talas podrške, mlada je odgovorila s osmehom:

„Pratim sve vas, divne devojke. Tako je lepo videti pozitivne komentare među svom ovom negativnošću!“

Jedno je sigurno – ovu mladu niko neće zaboraviti, a njena poruka ostaje jasna: samopouzdanje i ljubav uvek su jači od hejta.