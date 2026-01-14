Slušaj vest

Jedan muškarac doživeo je pravi šok kada ga je aplikacija za kameru na hranilici za ptice obavestila da je detektovano ljudsko prisustvo, a ono što je kamera zapravo snimila potpuno ga je iznenadilo.

Kada ptice aktiviraju „ljudsku detekciju“

Mnogi postavljaju CCTV i kamere oko kuće radi bezbednosti, ali ponekad ih koristimo i da bismo videli stvari koje inače ne bismo mogli – poput ptica koje hrane noću. Upravo to je učinio korisnik Reddita poznat kao casperlakes, koji je podelio snimak sa hranilice u subredditu r/Weird.

Na slici se vidi noćni vid sa pticom na hranilici, ali aplikacija je poslala upozorenje: „detektovano ljudsko telo“, uz navod da se sa desne strane pojavljuje nešto što liči na odvojeno lice.

Šok u Holandiji

Kasperlakes je objasnio da je snimak napravljen na jugo-istoku Holandije, i da pre tog incidenta nije imao ovakve obaveštenja, ali da je nakon njega dobio još nekoliko upozorenja.

„Od tada nisam imao novih viđenja te ‘lebdeće glave’, ali mislim da je ptica pokrenula obaveštenje, a lice je samo sablasna koincidencija“, rekao je on za UNILAD.

Nije duh, već iluzija

Iako je mnogo ljudi bilo uplašeno, većina je zaključila da je u pitanju iluzija pareidolija, fenomen u kojem ljudski mozak traži lica u objektima i pejzažu.

Korisnici Reddita su komentarisali:

„Bože, to lice od grane/lišća je zastrašujuće.“

„Vidim ga, ali mislim da je samo način na koji grane i lišće stoje na tom mestu.“

„Verovatno lokacija lica ne odgovara okolini, ali i dalje je jezivo.“

U suštini, „lice“ je nastalo od lišća, grana i svetlosti, dok je ptica pokrenula detektor ljudskog tela.

Tehničko pitanje korisnika

Jedan korisnik je postavio pitanje koje je mnoge zabavilo:

„Zašto dovraga aplikacija hranilice za ptice uopšte ima notifikaciju za TO?“

Odgovor je možda jednostavan, tehnologija za detekciju pokreta i tela nije savršena, a ponekad čak i priroda može „zavarati“ algoritam.

