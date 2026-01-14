Slušaj vest

Pre nego što je upoznala „onog pravog“, šminkerka Elen iz Adelejda imala je kalendar prepun dejtova, čak četiri sastanka nedeljno. Kako kaže, bila je na 400 sastanaka za dve godine.

Elen je sada svoje savete podelila sa čak 777.000 pratilaca na Tik Toku, poručivši ženama koje sanjaju visokog muškarca – da uklone filter za visinu na aplikacijama za upoznavanje.

šminkerka elen Foto: TikTok

„Namerno nisam postavila minimalnu visinu“

Iako je visoka 173 cm a njen partner Kris čak 193 cm, Elen kaže da nikada nije navela minimalnu visinu muškarca.

„Odlučila sam da jasno napišem svoju visinu, ali da ne postavljam donju granicu za muškarca“, objasnila je.

„Delovalo mi je zlobno, a iskreno – ne bih bila slomljena da je ljubav mog života niža od mene. Pa šta? Koga briga?“

Dodala je da ju je svaki fizički zahtev u muškom profilu odmah odbijao, čak i kada bi ona sama ispunjavala te kriterijume.

„Bilo je muškaraca koji su tražili isključivo plavu kosu i plave oči. To je fetiš, a ne veza“, zaključila je.

Visoki muškarci mrze zahteve za visinom

Elen je otkrila i zanimljiv detalj koji joj je rekao njen sadašnji partner:

„Kris, koji je skoro dva metra, rekao mi je da automatski odbija devojke koje imaju tačno definisanu visinu partnera – iz principa. Kaže da mu to deluje usko i zlobno.“

Tokom svoje singl faze, Elen je shvatila i da treba bežati od muškaraca koji su previše uglađeni.

„Mislim na tipa koji uvek zna najbolji restoran, uvek šalje savršeno cveće, uvek zna kada da pošalje poruku, kada da pozove i šta tačno da kaže.“

Prema njenim rečima, ako je muškarac previše smiren i opušten na prvom sastanku – to je znak upozorenja.

„Muškarac koji ti se zaista sviđa i koji je iskren biće makar malo nervozan.“

„Čak i bogat, slavan i zgodan muškarac postaje nervozan kada mu je stvarno stalo do žene.“

Internet eksplodirao: „Ovo je istina!“

Video, objavljen pre četiri dana, postao je viralan sa više od 1,3 miliona pregleda, a komentari su se nizali:

„Moj najveći ‘ne’ je kad u profilu piše ‘još uvek razmišljam’ o vezi.“

„Tražila sam visokog, fit muškarca bez brade – završila sam sa tipom moje visine, mršavim, sa brkovima, i obožavam ga.“

„Držite se dalje od muškaraca koji kriju telefon na dejtu“, upozorio je neko četvrti.