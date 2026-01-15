Slušaj vest

Beograd je grad koji se prostire preko brojnih brežuljaka i obuhvata čak 169 različitih naselja - od gusto izgrađenog centra do mirnijih, gotovo varoških delova na periferiji. Upravo ta raznolikost čini da svakodnevica u prestonici ne izgleda isto na Vračaru, u Zemunu, na Zvezdari ili na Čukarici. Svaki kraj ima svoj tempo, atmosferu, ali i specifične prednosti i nedostatke.

Dok jedni priželjkuju tihe ulice, drvorede i parkove, drugima je presudno da su im prodavnice, posao i sadržaji "na pet minuta peške", bez presedanja i saobraćajnih gužvi. Zato se na društvenim mrežama i forumima stalno vraća isto pitanje – koji deo Beograda zapravo nudi najbolji odnos između zelenila, komfora i praktičnosti u svakodnevnom životu.

Pitanje koje je pokrenulo raspravu

Jedna od takvih diskusija povela se i na Reditu, gde je korisnik postavio pitanje koje je mnogima blisko:

"Koji je najbolji deo Beograda za život, prema vašim standardima i potrebama? Recimo, meni je važan broj zelenih površina, kvalitet vazduha (koliko je to ovde moguće), kao i mi šetnja po komšiluku bude prijatno iskustvo i da nemam osećaj da se borim za život svaki put kada treba da pređem ulicu. Šta je vama važno kod kraja u kom živite i, da nema finansijskih prepreka, koji deo grada biste odabrali na duže staze?"

Odgovori su brzo počeli da se nižu, a među njima se izdvojilo nekoliko naselja koja su se stalno ponavljala.

Čukarica - spoj grada i prirode

Među najčešće pominjanim delovima Beograda bio je širi potez Čukarice - Cerak, Vidikovac, Labudovo i Petlovo brdo, Banovo brdo i Skojevsko naselje. Ovaj deo grada mnogi vide kao jednu od retkih zona gde se i dalje može pronaći ravnoteža između urbanog života i prirodnog okruženja.

Filmski grad, Čukarica, Beograd Foto: Beoinfo

"Tu je ostalo još nešto zelenila, nije predaleko od centra. Dobro je umreženo sa ostatkom Beograda. Ada i Košutnjak su blizu. Imaš sve što ti treba. Temperatura leti ne ubija toliko, kao u betoniranim delovima grada", napisao je jedan korisnik.

Drugi je podelio lično iskustvo selidbi po gradu, koje su ga na kraju dovele upravo u ovaj kraj:

"Kada sam došao u Beograd, živeo sam u blokovima, posle toga sam prešao skroz u drugi kraj na Žarkovo, pa na Cerak i sada sam kupio stan između Vidikovca i Rakovice. Blizu mi je i Košutnjak, Ada malo dalje, tu je i Big šoping centar u Rakovici. Za sada mislim da je dobra odluka".

Slična mišljenja iznosili su i oni koji su godinama menjali adrese, ali su se na kraju skrasili upravo na Čukarici.

"Ako ti je bitan kvalitet vazduha i šetanje, onda Košutnjak i Cerak", naveo je jedan komentator, dok je drugi kratko dodao: "Pa Čukarica, Košutnjak, Zvezdara Olimp i tako, gde ima dosta šume…"

Novi Beograd - planski grad u gradu

Ipak, deo Beograda koji je dobio najviše glasova i koji mnogi smatraju najboljim za život jeste Novi Beograd.

"Novi Beograd je stvarno planski napravljen i daje po malo vajb velikih uređenih gradova sa širokim ulicama i gde sve ima svoje mesto", napisao je jedan Beograđanin.

Novi Beograd, blok 23 Foto: Shutterstock

Posebno su hvaljeni određeni blokovi, naročito oni bliži Savi i keju.

"Definitivno Blok 70 ili Blok 45 i dvospratnice pored reke/keja. To su najelitnije zgrade sa malo stanova i komšija. Stanova u tim zgradama gotovo i nema na tržištu, a kada se pojave, koštaju kao prosečan stan na Vračaru. Minus je jedino parking mesto".

Još jedan korisnik osvrnuo se na širi kontekst i uporedio Novi Beograd sa gradovima u inostranstvu:

"Blokovi su užasno potcenjeni. Živeo sam na par mesta u Evropi i trenutno sam u EU, ovde ne postoji nigde nešto poput naših blokova".

Zemun - gradski duh sa posebnim šarmom

Pored Novog Beograda i Čukarice, značajan broj komentara bio je rezervisan i za Zemun, ali pre svega za njegovo staro gradsko jezgro, kao i delove oko Fontane i pojedine blokove Novog Beograda koji se tradicionalno vezuju za Zemun.

Zemun, glavna ulica Foto: Kurir

"Meni je Zemun ubedljivo najbolji. Normalno gradski deo, ne Bataja ili divlja naselja pripojena Zemunu", istakao je jedan korisnik.

Da li idealan kraj postoji?

Kada se svi odgovori saberu, jasno je da ne postoji univerzalno najbolje naselje za sve. Ipak, diskusije na društvenim mrežama pokazuju da se kriterijumi često svode na isto - što više zelenila, manje stresa i osećaj da grad funkcioniše u korist svojih stanovnika, a ne protiv njih.

