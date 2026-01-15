Slušaj vest

Za mnoge u Srbiji jutro ne počinje bez kafe.Prva stvar posle otvaranja očiju jeste šoljica toplog crnog napitka, često još pre doručka.

I dok nam se čini da nas kafa „pokreće“, poznati neurolog Endru Hjuberman sa Univerziteta Stenford upozorava da upravo ta navika može biti razlog popodnevnog umora, nervoze i lošijeg sna.

Prema njegovim savetima, idealno bi bilo sačekati 90 do 120 minuta nakon buđenja pre prve kafe. Razlog leži u načinu na koji mozak reguliše budnost i energiju.

Dr Hjuberman objašnjava kako se u telu prirodno povećava nivo kortizola kad se probudimo. Podsetimo, kortizol je hormon koji nas razbuđuje i daje energiju. U tom trenutku, organizam je već „programiran“ da se razbudi sam. Ako tada popijemo kafu, njen efekat se zapravo troši uzalud, a kasnije tokom dana dolazi do poznatog energetskog pada, najčešće u ranim popodnevnim satima.

Kafa deluje tako što blokira adenozin, supstancu koja se tokom dana nagomilava u mozgu i izaziva pospanost. Međutim, kofein ne uklanja adenozin, već samo privremeno maskira njegov efekat. Kada se kafa popije prerano, dok je adenozin još na najnižem nivou, kasnije dolazi do naglog „sudara“ – umora, razdražljivosti i potrebe za još jednom kafom.

Izbegavajte kafu čim se probudite, osim ako ne idete na trening Foto: Shutterstock

Ako se sa kafom sačeka sat i po do dva nakon buđenja, organizam dobija vremena da se razbudi prirodno. Tada kafa ima jači i stabilniji efekat, produžava osećaj budnosti i smanjuje potrebu za dodatnim kofeinom tokom dana.

Dr Endrju Huberman sa Stenforda takođe upozorava da kofein ne bi trebalo unositi 8 do 10 sati pre spavanja, jer i male količine mogu poremetiti strukturu sna – čak i ako imate utisak da „lako zaspite“. Ako odlazite na spavanje oko 22 sata, poslednju kafu bi, idealno, trebalo popiti najkasnije do podneva.

Postoji samo jedan izuzetak: ako rano ujutru imate intenzivan trening, dozvoljeno je popiti kafu pre vežbanja. Ipak, i tada treba biti svestan da to može dovesti do ranijeg pada energije tokom dana.

Najvažnije pravilo, prema ovom savetu, glasi: kafa treba da vam pomaže, a ne da stvara anksioznost, nervozu ili probleme sa snom. Ako primećujete da ste umorni, razdražljivi ili loše spavate – možda problem nije u količini kafe, već u tome kada je pijete.

VIDEO: Kako se kuva kafa u Grčkoj