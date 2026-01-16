Slušaj vest

Ostrvo Bardsej, ili Ynys Enlli na velškom, raspisalo je konkurs za tri radna mesta - traži se pomoćnik čuvara za posetioce, čuvar stoke i službenik za informisanje javnosti. I to ne bi bilo ništa čudno da nije reč o malom ostrvu u blizini poluostrva Lin u severnom Velsu, na kojem živi mnogo više stoke nego ljudi.

Ostrvo ima samo tri stanovnika sa stalnom adresom, a broji i oko 300 ovaca i 200 sivih foka. Zabačeno je, na njemu nema automobila, pa čak ni priključka za električnu energiju.

Pogledajte u galeriji fotografije ostrva Bardvej:

Ostrvo Bardsej Foto: Guto Lloyd-Davies / Alamy / Profimedia, Ken Edwards / Alamy / Profimedia, Ian Nellist / Alamy / Profimedia

Ipak, ponosi se predivnom prirodom – zbog slikovitih krajolika neki Bardsej nazivaju i „vratima raja“. U njemu se nalazi prvo evropsko utočište tamnog neba, idealno za posmatranje zvezda zbog minimalnog svetlosnog onečišćenja.

Ostrvo svakog leta privlači stotine posetilaca u potrazi za mirnim odmorom na idiličnom mestu. Obuhvata samo 15-ak objekata koji služe kao kuće za odmor ili kao smeštaj za sezonske radnike.

Prva dva posla iz raspisanog konkursa zahtevaju boravak na ostrvu, a izabrani kandidati uz platu će dobiti besplatni smeštaj. Treći posao može se raditi i od kuće. Satnica iznosi oko 12,71 funti ili oko 15 evra.

Ipak treba dobro razmisliti jer odlazak na posao na Bardsej nije jednostavan – do njega se može doći samo brodom iz Port Meuduija. Glavni problem? Brod plovi samo onda kada to vremenski uslovi dozvoljavaju i kada postoji potražnja, navodi se na internetskoj stranici Bardsey Island Boat Trips. Osim toga, cena karte iznosi 57 evra po osobi za 20-minutnu vožnju.

