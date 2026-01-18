Slušaj vest

U najlepšem delu Fruške Gore, nedaleko od Iriga, nalazi se manastir Novo Hopovo, po mnogima jedan od najlepših manastira u ovom delu Srbije. Podignut je u 15. veku i iako je, poput mnogih svetinja na ovim prostorima pretrpeo brojna stradanja, uspeo je da opstane zahvaljujući monaštvu i vernicima koji su ga neumorno obnavljali. Novo Hopovo je i dom najstarije relikvije u Srbiji - u njemu se čuvaju netruležne mošti Svetog Teodora Tirona, sveca koji štiti od zlih sila i nevolja.

Ovaj fruškogorski manastir ističe se veličanstvenom arhitekturom i bogatom istorijom, a svi koji su ga posetili kažu da odiše posebnom duhovnošću. Tome doprinose kako freske i ikonostas, tako i reke vernika koje dolaze da se pomole nad najstarijim relikvijom u Srbiji.

Pogledajte u galeriji kako izgleda manastir Novo Hopovo:

Manastir Novo Hopovo, zadužbina despota Đorđa Brankovića

Mošti Svetog Teodora Tirona - najstarija relikvija u Srbiji

Poseban značaj manastiru Novo Hopovo daje činjenica da se u njemu nalaze netruležne mošti velikog svetitelja. Sveti Teodor Tiron bio je ranohrišćanski mučeniki koji se upokojio u četvrtom veku i koji je zahvaljujući jakoj veri i izraženoj hrabrosti postao svetitelj. Njegove mošti su u Novo Hopovo prenete u 16. veku i predstavljaju duhovno blago ne samo za manastir, već za sve vernike koji dolaze iz daleka da se poklone i mole ovom svetitelju.

Neverujući Grci mošti svetog Teodora su iz crkve nad grobom bacili u more. Kad je hrišćanska vera pobedila bezbožništvo, episkop grada Evhaitskog izvadio je mošti iz mora i preneo ih u crkvu. Odatle su tajno uzete i odnete u današnju Rumuniju, u grad Sibinj, gde ih je jedan bogataš držao u svojoj kući, u kovčegu i redovno se pred njima molio.

Sveti Teodor Tiron Foto: Printscreen

Kad je bogataš preminuo, mošti Svetog Teodora Tirona ostale su zaboravljene.

Nekoliko godina posle smrti bogataša njegova udovica je odlučila da renovira kuću. Vernici će reći da je Božjom promišlju angažovala Radovana Rakića, drvodelju poreklom iz Srbije koji je živeo u Jenopolju. Kada je Radovan završio renoviranje kuće, sanjao je Svetog Teodora koji mu je u snu poručio da uzme njegove svete mošti. Umesto novca za obavljene poslove, Radovan je poneo mošti iz Rumunije Radovan je zamolio udovicu da mu umesto novcem ustupi svetiteljeve mošti. Kada je majstor uzeo mošti Sv. Teodora Tirona, odneo ih je u manastir Hodoš. Uskoro su u ovom manastiru počela da se dešavaju isceljenja, a kad je narod sve više počeo da priča o tome, monasi su poneli mošti na Frušku goru, u manastir Hopovo.

Mošti Svetog Teodora Tirona u manastiru Novo Hopovo Foto: printscreen/youtube/Miroslav Farkaš

Manastir Hopovo nije samo arhitektonski dragulj, već je i duhovna luka za sve one koji traže utehu, isceljenje i duhovno osnaženje. Vernici dolaze da se poklone moštima Svetog Teodora Tirona, moleći za zdravlje, mir i blagoslov, a pre svega za izbavljenje iz nevolja.

Istorijat manastira Novo Hopovo

Po predanju, manastir Novo Hopovo zadužbina je despota Đorđa Brankovića. S obzirom na to da je manastir bio veoma bogat (imao je mnogo obradive zemlje, vinograde i četiri mlina), te da su hopovski monasi održavali čvrste veze sa monasima sa Svete gore, ali i sa onima iz Rusije, veoma brzo je postao monaška škola.

Despot Đorđe Branković Foto: Printscreen/Youtube/Ras Televizija

Monasi iz Novog Hopova su često odlazili u Rusiju. Po odluci ruskog cara, od 1641. godine mogli su svake sedme ili osme godine da dolaze za pomoć u Rusiju.

Manastir Novo Hopovo teško je stradao u dva navrata u 17. veku - 1684. i 1688. godine napali su ga Turci. Bratstvo koje je brojalo više od stotinu monaha bežalo je sa moštima Svetog Teodora Tirona u Šabac, u manastir Radovašnicu.

Zanimljivo je i da je u Novom Hopovu od leta 1757. do jeseni 1760. boravio mladi Dimitrije Obradović iz Čakova, koji se zakaluđerio i dobio novo ime - Dositej. Primio ga je hopovski iguman, arhimandrit Teodor Milutinović.

Dositej Obradović Foto: Arhiva

Manastir je u više navrata devastiran i obnavljan. Veliku štetu pretrpeo je u vreme Drugog svetskog rata - 1943. godine na Veliki četvrtak devastirali su ga partizani. Manastir je obnovljen krajem prošlog veka.

Dok je ovo sveto mesto bilo na udaru nevernika, mošti Svetog Teodora Tirona čuvane su u Irigu.

(Kurir.rs/ Žena)

