Dok fotografije Jakutska godinama kruže internetom kao dokaz da hladnije gotovo ne može, Iv Beserovac iz Beograda otišao je korak dalje i doživeo ekstremnu zimu iz prve ruke. Putovanje dug oko 1.500 kilometara preko Moskve i Sibira odvelo ga je do Ojmjakona, sela i regije poznate kao najhladnije naseljeno mesto na planeti. Po dolasku, termometar je pokazivao –54.3 stepena Celzijusa.

"Tek kada stignete ovde, shvatite da hladnoća nije samo vremenski fenomen, već način života", kaže Iv.

Automobili koji ne smeju da se gase

U ovako ekstremnim uslovima, čak i najobičnija pravila prestaju da važe. Posebno kada su u pitanju automobili.

"Motori se ne gase satima, ponekad i danima. Ako se ugase, gorivo, ulje i druge tečnosti mogu da se zalepe u roku od desetak minuta", objašnjava Iv.

Zbog toga, vozila u Jakutsku i Ojmjakonu često su prekrivena improvizovanim mobilnim garažama, dok motor radi i na parkingu.

"Auto ovde nije luksuz, već sredstvo preživljavanja. Ako ga ugasite na samo 15 minuta, velika je šansa da ga nećete ponovo upaliti", dodaje on.

Vozila su "ušuškana" u snegu, dok jedino auspuha viri napolje kako bi se izbacivali otrovni gasovi.

Život pod ekstremnom hladnoćom

Stanovnici ovog dela Sibira svoje živote prilagođavaju prirodnim uslovima. Bavljenje stočarstvom, uzgoj konja i irvasa, lov i ribolov deo su svakodnevnice. Infrastruktura je minimalna: kanalizacija skoro ne postoji jer cevi pucaju na ovim temperaturama, a toaleti su uglavnom poljski.

U galeriji pogledajte kadrove koje je zabeležio Iv Beserovac:

Deca ne idu u školu kada termometar padne ispod -45 stepeni, a većina aktivnosti odvija se u zatvorenom prostoru.

Egzotično, ali zastrašujuće

Jakutsk i Ojmjakon možda deluju egzotično i fotogenično na slikama, ali stvarnost je daleko surovija. Život u ovim uslovima pokazuje kako čovek, kada mora, uspeva da se prilagodi i najneprijateljskijim klimatskim izazovima. Čak i automobili, kao i ljudi, imaju svoj "ritam preživljavanja".

