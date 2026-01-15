Slušaj vest

Britanski aristokrata Sir Benjamin Slejd (79) traži znatno mlađu ženu i, kako sam kaže, želi da mu rodi muškog naslednika koji bi jednog dana preuzeo njegovo imanje. Objavio je i poduži popis uslova koje očekuje od buduće supruge.

Ko je Sir Benjamin Sejd?

Rođen 1945. i dolazi iz porodice koja vekovima živi na području Neter Stoveija. Bio je u braku s plemkinjom Paulinom Kerol Miburg, a razveli su se 1989. nakon 12 godina. On tvrdi da je njihovom braku presudilo to što je njegova bivša supruga imala 17 mačaka.

Kasnije je bio u vezama s nekoliko žena, a jednu je partnerku, Bridžet, ostavio 2017. godine (kad je ona imala 50) jer, prema njegovim rečima, nije mogla imati dete.

Popis strogih kriterijijuma

Nakon prekida 2017. Slejd je počeo sastavljati listu zahteva za potencijalne kandidatkinje. Tvrdi da partnerka mora biti najmanje 20 godina mlađa od njega zbog naslednog poreza i načina na koji bi se imovina mogla preneti.

"Nasledni porez je 40 posto. Jedini način da imanje i umetnine prenesem bez poreza je da prvo sve ostavim supruzi, pa da ona kasnije raspodeli dalje", rekao je. U tom kontekstu spomenuo je i pravilo "sedam godina", računajući na to da bi plan uopće funkcionirao.

Uslovi su dugački i prilično neobični. Buduća supruga ne smije biti Škorpije po horoskopu, mora imati vozačku dozvolu, a poželjno je i da ima dozvolu za upravljanje helikopterom. Ne sme konzumirati drogu ni alkohol. Idealno bi bilo da dolazi iz ugledne porodice i da ima vlastiti grb. Naveo je i čitav niz isključivanja: žena ne sme dolaziti iz zemalja čije ime počinje slovom "I" ili imaju zelenu boju na zastavi (uz izuzetak Italije). Ne smetaju mi Kanađanke, Amerikanke, Nemice i Severne Evropljanke -ono što volim nazivati 'sličnim ljudima'", dodao je.

Od buduće supruge očekuje i da dobro pleše standardne plesove te da zna pucati iz sačmarice. Ne sme čitati "The Guardian", ne sme biti viša od 165 centimetara, ali mora biti u dobroj formi i da voli šetnje i plivanje. Ono što mi treba je lepa, obična seoska devojka koja razume stvari", rekao je. "Ja sam društven, puno izlazim i trebam nekoga tko se uklapa."

Šta nudi zauzvrat?

Svestan koliko su mu kriterijumi strogi, Slejd kaže da bi ženi koja ih ispuni plaćao oko 58.000 eura godišnje za upravljanje njegovim imanjem u Somersetu, koje se prostire na 1300 hektara. Uz to spominje bonuse, automobil, kuću, pokrivene troškove, hranu i odmore.

Potraga za muškim naslednikom

Zanimljivo je da već ima dete, kćer Violet, koju je dobio s američkom pesnikinjom Saharom sandej Spain. Iako je priznao da postoji, kaže da je nikad nije upoznao. Uprkos tome, i dalje insistira na muškom nasledniku, uz objašnjenje da želi potomka koji bi nastavio tradiciju i brinuo se o imanju.

(Kurir/Index)