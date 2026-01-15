Slušaj vest

Život uz bogatog partnera bez posla, s putovanjima i luksuzom, mnogima zvuči kao ostvarenje sna. Međutim, influenserka Dijana Sidvi tvrdi da se iza takve „savršene slike“ često krije sasvim drugačija stvarnost.

Ova 23-godišnjakinja iz Lisabona mesecima je živela kao tzv. „devojka koja ne radi“ dok joj je partner plaćao sve troškove i davao mesečnu naknadu, a ona je bila uz njega, putovala s njim i vodila domaćinstvo, bez sopstvenog posla i stalnih prihoda. Svoje iskustvo ispričala je za Daily Mail.

Sidvin tadašnji dečko, čije ime nije otkrila, bio je uspešan preduzetnik i našao se na Forbesovoj listi „30 under 30“, odnosno među 30 najuspešnijih mladih ljudi u Italiji. Kako bi ona mogla da bude uz njega bez opterećenja poslom, davao joj je redovnu mesečnu „naknadu“.

Dve strane medalje

U početku joj je sve delovalo idealno: imala je vremena za pilates, kafe i ručkove s prijateljicama, porodicu, putovanja i poklone. Međutim, s vremenom je, kako kaže, shvatila da taj komfor ima cenu – i to emotivnu.

Pre te veze Sidvi je, tvrdi, već bila dobro etablirana kreatorka sadržaja i sarađivala je s brendovima iz sveta lepote, mode i nege kose. Dečka je upoznala preko instruktorke joge, a vezu su započeli u decembru 2024. godine.

Pošto je on često putovao poslovno, želeo je da mu se stalno pridružuje. Sidvi je u početku pokušavala da kombinuje putovanja i posao, ali je brzo shvatila da to ne funkcioniše.

Objasnila je da posao influensera, iako se često doživljava kao „rad od kuće“, ipak zahteva strukturu: snimanja, lokacije, planiranje, montažu i doslednost. Tada joj je on, kako kaže, počeo nuditi mesečnu finansijsku podršku – uz jasnu poruku da može da prestane da radi.

Nakon što je prestala da radi, isprva joj je to predstavljalo olakšanje. Imala je više slobodnog vremena, manje stresa i više prostora za brigu o sebi. Dane je ispunjavala treninzima, reformer pilatesom, druženjima i porodičnim obavezama.

Međutim, taj osećaj „lagodnog života“ nije dugo trajao. Sidvi kaže da je udobnost bez cilja i napretka s vremenom počela da se pretvara u stagnaciju. I što je najvažnije – promenila se dinamika veze.

Sidvi tvrdi da ju je partner postepeno počeo da kontroliše. Želeo je da bude s njom stalno, bez izuzetka, pratio ju je svuda – čak i na treninzima i na usputnim druženjima.

Novac kao sredstvo kontrole

Ako bi se zadržala kod porodice ili došla kući malo kasnije nego što je najavila, to bi, kaže, završavalo njegovim emotivnim ispadima. Zbog toga je s vremenom počela da ograničava sopstvene izlaske i ponašanje kako bi izbegla sukobe.

Najgore joj je bilo to što je finansijska zavisnost postala sredstvo pritiska. Kako tvrdi, partner je novac koristio kao „polugu“ – ako bi mu nešto zasmetalo, finansijska podrška mogla bi iznenada da bude povučena.

Sidvi priznaje da ju je na početku privukla idealizovana slika tog životnog stila sa društvenih mreža: pilates, mača, mirni jutarnji rituali, pokloni i bezbrižna ženstvenost. Sve izgleda smireno, lepo i bez napora. Međutim, kaže da je tek iznutra shvatila koliko takav odnos može biti opasan kada se izgubi ravnoteža moći.

Na kraju je zaključila da odricanje od sopstvene nezavisnosti za nju ima preveliku emotivnu cenu – veću od bilo kakvog luksuza. Veza je, tvrdi, postala emotivno nezdrava i odlučila je da je prekine.

Nakon toga je krenula ispočetka i ponovo gradila svoj onlajn posao i brend. Kaže da je za dva meseca okupila novu publiku od više od 10.000 pratilaca i vratila se saradnjama, ovoga puta potpuno samostalno.

Svoju priču ispričala je kao upozorenje drugima jer, kako kaže, na internetu se prikazuje samo lepa fasada, dok se emotivni troškovi i neravnoteža moći gotovo nikada ne vide.

Na kraju poručuje:

„Nikada se u potpunosti ne odričite finansijske nezavisnosti, čak ni u ljubavnoj vezi – jer sopstveni posao, prihod i osećaj svrhe mogu biti najbolja zaštita.“

