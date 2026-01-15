Slušaj vest

Medicinska sestra koja je zadobila opekotine od vrele kafe na letu avio-kompanije Ryanair dobila je vansudsku odštetu veću od 4.000 funti.

Deniz Eliot (63) iz Sautsea u Hempširu poslužena je kafom bez zaštitnog poklopca, nakon što joj je posada rekla da poklopaca više nema, prenosi BBC.

Gospođa Eliot nalazila se na letu iz Bornmuta za Majorku kada se incident dogodio.

„Stavila sam šolju na stočić, ali ne znam šta se posle desilo jer sam u sledećem trenutku shvatila da mi je kafa po celim butinama“, ispričala je ona.

„Nisam je oborila, jer bi u tom slučaju kafa otišla u stranu, a ne pravo u krilo.“

Kao medicinska sestra i majka jednog deteta, rekla je da ima sreću što poseduje znanje iz prve pomoći, ali je dodala: „Zamislite da je to bilo dete ili starija osoba? Ko zna šta bi se dogodilo?“

Eliot je želela da povrede tretira mokrom krpom ili ledom, ali smatra da je kabinsko osoblje pokazalo manjak angažovanosti i iskustva. Dodala je da je pretpostavljala da je osoblje u avionu obučeno za pružanje prve pomoći, ali da „to nije bio slučaj“.

„Stavila sam haljinu preko krila kako bih ublažila opekotine, ali mi je bilo potrebno nešto upijajuće, natopljeno hladnom vodom, kako bih snizila temperaturu kože“, rekla je.

„Tražila sam peškir ili nešto slično, ali su mi rekli da nemaju ništa takvo u avionu, pa sam morala sama sebi da pružam prvu pomoć.“

„Kada su mi konačno nešto doneli, prvo su to bile suve papirne maramice i ostala sam bez reči.“

Dodala je da su se potom vratili sa vlažnim maramicama, ali se ispostavilo da su to bile maramice za čišćenje površina koje, naravno, sadrže alkohol.

Gospođa Eliot je rekla da je stjuard „na kraju“ doneo gel za opekotine, ali joj je potom rečeno da ga ne može zadržati za drugu primenu jer „mora da se vrati u pribor za prvu pomoć“.

„Bilo je to apsolutno užasno iskustvo“, zaključila je.

Advokati koji su zastupali putnicu naveli su da je Ryanair negirao odgovornost za povrede, ali je ipak isplatio odštetu od 4.350 funti pre nego što je slučaj došao pred sud. Povrede gospođe Eliot zarastale su čak osam meseci.

Ona je rekla da je „zaista zadovoljna ishodom“ odštetnog zahteva, dodajući: „Nikada se nije radilo o novcu, već o tome što me nisu slušali i stalno su odbijali moja pitanja – to me je navelo da pokrenem tužbu.“

Deniz Eliot zastupala je advokatica Trejsi Stensfild iz advokatske kancelarije Hudgell Solicitors.

Ona je poručila: „Uvek je zastrašujuće suprotstaviti se jednoj ‘super-sili’ kao što je Ryanair, ali velike korporacije su isto tako odgovorne za svoje postupke kao i svi ostali.“

(Kurir.rs/Telegraph.co.uk)