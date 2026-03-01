Slušaj vest

Mnogi ljudi godinama gomilaju potrošene baterije, ne razmišljajući o tome da one sadrže materijale poput cinka, mangana i nikla, ali i da zbog svog metalnog kućišta mogu poslužiti kao zanimljiv element za kućne dekoracije. Pravilnim rukovanjem, one mogu dobiti drugi život i istovremeno doprineti smanjenju otpada.

Zašto stare baterije mogu biti korisne

Istrošene baterije, ukoliko nisu oštećene, mogu se koristiti u kreativne svrhe jer imaju čvrstu strukturu i ujednačen oblik. Njihovim ponovnim korišćenjem sprečava se zagađenje zemljišta i vode, a istovremeno se podiže svest o važnosti odgovornog odnosa prema otpadu. Važno je naglasiti da se baterije koje cure, imaju koroziju ili su fizički oštećene ne smeju koristiti i moraju se odložiti na propisan način.

Iskorišćene baterije Foto: Pedro Antonio Salaverría Calahorra / Alamy / Profimedia

Jednostavna ideja za reciklažu kod kuće

Jedan od bezbednih i praktičnih predloga jeste izrada dekorativnog držača za olovke u industrijskom stilu. Potrebno je desetak ispražnjenih baterija u dobrom stanju, kartonska tuba, lepak i boja u spreju. Baterije se očiste, po želji ofarbaju i zalepe oko tube, čime se dobija čvrsta i originalna dekoracija za radni sto ili policu.

Sličnim principom mogu se napraviti i ramovi za fotografije, manji ukrasi ili svećnjaci, pri čemu baterije služe isključivo kao spoljašnji, dekorativni element. Uz malo kreativnosti i opreza, stare baterije ne moraju završiti kao otpad – mogu postati neobičan detalj u enterijeru i mali doprinos očuvanju životne sredine.

(Kurir.rs/Blic)

