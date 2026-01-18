Znate li kako glase dativ, instrumental i lokativ imenice Divčibare?
Kako se piše - na Divčibarima ili na Divčibarama? Ovo je dilema koja mnoge muči, a ovako je jedino ispravno
Svi znamo koji filter ide uz planinsku maglu, ali kad treba napisati gde smo zapravo bili,pravopis pada u drugi plan. Dok se hvalimo vikendom u prirodi i skupljamo lajkove, jedna mala jezička dilema uporno se vraća.
Kako je pravilno napisati, na Divčibarima ili na Divčibarama?
Šta kaže pravopis?
Prema pravilima srpskog jezika, Divčibare je imenica ženskog roda koja ima samo množinu. Samim tim, pravilno se kaže - na Divčibarama.
Ako želite da budete jezički precizni, zapamtite jednostavne primere:
Idem na Divčibare.
Vreme na Divčibarama je savršeno.
Proveli smo vikend na Divčibarama.
(Kurir.rs/Mondo)
