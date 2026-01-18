Slušaj vest

Svi znamo koji filter ide uz planinsku maglu, ali kad treba napisati gde smo zapravo bili,pravopis pada u drugi plan. Dok se hvalimo vikendom u prirodi i skupljamo lajkove, jedna mala jezička dilema uporno se vraća.

Kako je pravilno napisati, na Divčibarima ili na Divčibarama?

Divčibare
Foto: Printscreen/Youtube

Šta kaže pravopis?

Prema pravilima srpskog jezika, Divčibare je imenica ženskog roda koja ima samo množinu. Samim tim, pravilno se kaže - na Divčibarama.

Ako želite da budete jezički precizni, zapamtite jednostavne primere:

Idem na Divčibare.
Vreme na Divčibarama je savršeno.
Proveli smo vikend na Divčibarama.

(Kurir.rs/Mondo)

Ne propustiteZanimljivostiDa li ste i vi pogrešno čestitali sinoć srpsku Novu godinu? Gotovo svi su pogrešno uradili ovo
Žena sedi na krevetu i šokirano gleda u mobilni telefon
ZanimljivostiKako se piše, "bez veze" ili "bezveze"? Najčešća greška u porukama, a pravilo je prosto!
profimedia0331493967.jpg
ZanimljivostiKad se piše nova godina, a kad Nova godina? Večeras nemojte da se obrukate, detaljno objašnjenje pravopisa
Žena sa spiskom u ruci i olovkom u ustima sedi kraj jelke
ZanimljivostiIme najposećenijeg lečilišta u Srbiji mnogi pišu pogrešno: Kako je pravilno, Vrnjačka Banja ili Vrnjačka banja? Evo odgovora
0603 vrnjacka banjashutterstock_2052312764.jpg

 VIDEO: Dnevna doza pravopisa: 

Dnevna doza pravopisa: Ljudi ne pridaju dovoljno značaja jeziku! Izvor: MONDO