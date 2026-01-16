Slušaj vest

Vikend horoskop za period od 16. do 18. januara otkriva šta svaki znak Zodijaka treba da očekuje na polju ljubavi, porodice, zdravlja i ličnog razvoja.

Ovan

Ovan Foto: Profimedia

Naredni dani donose pojačanu energiju i potrebu za kretanjem. Bićete aktivni, radoznali i spremni da se uključite u društvena dešavanja. Dobro ćete se snalaziti u razgovorima i lako privlačiti pažnju okoline. Mogući su spontani planovi koji vam donose osveženje i novu motivaciju. U ljubavi su mogući prijatni susreti ili više topline u postojećem odnosu, posebno kroz iskren razgovor.

Bik

Bik Foto: Profimedia

Ovaj vikend vam donosi potrebu za lepotom, mirom i kreativnim izražavanjem. Prijaće vam aktivnosti koje vas opuštaju i podstiču čula. Dobro je vreme za saradnju i razmenu ideja, naročito ako uključuju umetnost ili praktične veštine. Emotivno se osećate stabilnije, a u ljubavi se naglašava bliskost i želja za sigurnošću, uz mirne i nežne trenutke.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Komunikacija narednih dana će biti vaša jača strana. Lako ćete uspostavljati kontakte i razmenjivati informacije. Moguće su zanimljive vesti ili nova saznanja koja vas pokreću. Društveni život je naglašen, a kratka putovanja ili susreti mogu biti vrlo korisni. U ljubavi dolazi do nerazumevanja, nesporazuma i žustre svađe, nedostaje vam malo spontanosti u vezi.

Rak

Rak Foto: Profimedia

Emocije su narednih dana izraženije, ali donose priliku za zbližavanje sa ljudima koji su vam važni. Vikend je povoljan za porodične aktivnosti i mirnije trenutke. Razgovori mogu biti dublji i iskreniji nego inače. U ljubavi se javlja potreba za sigurnošću i toplinom, a male pažnje imaju poseban značaj.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Tokom vikenda bićete primećeni i puni samopouzdanja. Prijaće vam društvo i aktivnosti u kojima možete pokazati kreativnost. Dobar je trenutak za zabavu, ali i za pokretanje ideja koje vam dugo stoje u mislima. Ljubavna dešavanja donose više strasti ili pažnje, naročito ako ste spremni na otvoren pristup.

Devica

Devica Foto: Profimedia

Naredni period je povoljan za sređivanje obaveza i unutrašnji red. Imaćete potrebu da planirate i razmišljate unapred, ali bez preteranog pritiska. Prijaće vam mir i rutina koja vam daje osećaj kontrole. U ljubavi su mogući stabilni trenuci i razgovori koji donose više jasnoće i poverenja.

Vaga

Vaga Foto: Profimedia

Naglašena vam je potreba za ravnotežom i prijatnim društvom. Vikend donosi lepe trenutke sa prijateljima ili partnerom. Lako nalazite zajednički jezik sa drugima, a atmosfera oko vas je uglavnom harmonična. U ljubavi su mogući romantični momenti ili obnavljanje bliskosti kroz zajedničke aktivnosti.

Škorpija

Škorpija Foto: Profimedia

Ovaj vikend nosi potrebu za povlačenjem i razmišljanjem. Intuicija je jaka, pa je dobro osloniti se na unutrašnji osećaj. Moguće je razjašnjavanje emocija ili odluka koje ste odlagali. U ljubavi se javlja dublje razumevanje, ali i potreba za iskrenošću, kako prema sebi, tako i prema drugoj strani.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vikend donosi želju za promenom i kretanjem. Prijaće vam nova iskustva, čak i ako su kratka ili spontana. Optimizam je naglašen, a energija vas podstiče da izađete iz rutine. U ljubavi se javlja potreba za slobodom i iskrenim odnosom, uz mogućnost zanimljivih susreta.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Fokus je na ličnim ciljevima i odgovornostima, ali vikend vam pruža priliku da sagledate rezultate svog truda. Nadajte se neočekivanom novčanom prilivu. Dobro je vreme za planiranje i miran rad. Ipak, važno je da nađete balans sa privatnim životom. U ljubavi se ističe stabilnost i želja za sigurnim odnosom, uz postepeno zbližavanje.

Vodolija

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Inspiracija i nove ideje obeležavaju naredne dane. Bićete otvoreni za drugačije poglede i originalna rešenja. Društveni kontakti mogu za vas biti vrlo podsticajni. Prijaće vam razgovori koji proširuju vidike. U ljubavi je naglašena potreba za razumevanjem i slobodom, kao i neočekivani, ali prijatni momenti.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Bićete okrenuti unutrašnjem svetu i stvarima koje vas ispunjavaju. Kreativne aktivnosti ili mirni trenuci vam posebno prijaju. U ljubavi se javlja više nežnosti i potrebe za povezivanjem na dubljem nivou, uz tiha, ali značajna osećanja.

