Slušaj vest

Dnevni horoskop za 17. januar 2026. godine. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele horoskopskim znacima ove subote.

OVAN

Ukoliko ste posvećeni poslu, možete očekivati povoljan dan, u kojem ćete biti zadovoljni. Ostvarićete dobru komunikaciju sa osobom do koje vam je stalo. Ona će pozitivno reagovati na vas. Pazite na pluća.

Ovan Foto: Shutter

BIK

Sačekajte da se neke stvari smire. Nije vreme za donošenje naglih odluka koje se tiču posla. Sigurni ste u svoju ljubav i dobro se osećate zbog toga. Ukoliko ste slobodni, moguć je nov zanimljiv susret. Osetljiv stomak.

Bik Foto: Shutter

BLIZANCI

Potrudite se da stvari sagledate iz svih uglova pre nego što na poslu budete doneli bilo kakvu novu odluku. Komunikacija sa osobom do koje vam je stalo donosi vam radost u život. Moguć prolazni kašalj.

Blizanci Foto: Shutter

RAK

Možete se nadati pozitivnim promenama u vezi s poslom. Stižu vam uskoro neke lepe vesti. Želite da budete u vezi sa osobom koju posmatrate već neko vreme. Dolazi trenutak za prvi korak. Prija vam unos svežih namirnica.

Rak Foto: Shutter

LAV

Moguće je da postoji neiskrenost u vašem odnosu prema saradnicima i da vlada generalno negativna atmosfera na poslu. Možete očekivati da ćete rešiti probleme u braku. Potrebno vam je više sna.

Lav Foto: Shutter

DEVICA

Ukoliko ste spremni da se posvetite novom poslu ili novim projektima, bićete zadovoljni. Možete očekivati neko novo poznanstvo koje će ostaviti veoma dobar utisak na vas. Povećajte unos magnezijuma.

Devica Foto: Shutter

VAGA

Smatrate da zaslužujete novu priliku da napredujete. Nećete odustati dok je ne budete dobili. Želite da budete strpljivi u odnosu sa osobom do koje vam je stalo i da je pustite da vam se do kraja otvori. Problemi sa srcem.

Vaga Foto: Shutter

ŠKORPIJA

Mogla bi vam se danas ukazati prilika za promenu posla. Imaćete mogućnost da ostvarite ono što želite. Moguć je početak veze sa osobom koja vam se dopada. Spremni ste za nova ljubavna dešavanja. Razvijajte zdravije navike.

Škorpija Foto: Shutter

STRELAC

Potrudite se da obaveze završite na vreme kako bi poslovi neometano funkcionisali. Veoma brzo ćete ostvariti novo poznanstvo sa osobom koja će vam biti zanimljiva. Imate priliku za flert. Danas je moguć manji pad energije.

Strelac Foto: Shutter

JARAC

Dajete sve od sebe kako biste na ovom polju ostvarili što bolje rezultate i spremni ste da nastavite da se trudite. Znate da želite da budete samo s partnerom, nemate dilemu u vezi s tim. Menjajte stresan način života.

Jarac Foto: Shutter

VODOLIJA

Rešavate probleme koji su nastali u vašem poslovnom okruženju. Spremni ste da pokažete odlučnost. Moguće je da imate udvarača koji vam postaje naporan. Ovo je period u kojem biste radije bili sami. Prijala bi vam meditacija.

Vodolija Foto: Shutter

RIBE

Možete očekivati da ćete tokom današnjeg dana uspeti da ostvarite neki svoj cilj. S voljenom osobom ćete imati dobar i konstruktivan odnos. Očekuje vas povoljna atmosfera na ljubavnom polju. Odlično se osećate.

Ribe Foto: Shutter

Bonus video: