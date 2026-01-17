Slušaj vest

Kviz"Superpotera" neće biti emitovan večeras, u subotu, u svom terminu od 21 sat na RTS-u. Jedan od omiljenih kvizova znanja pomeren je, a poznat je i razlog odlaganja emitovanja emisije.

Naime, u toku je Evropsko rukometno prvenstvo, a gledaoci će u 20.30 na javnom servisu moći da gledaju uživo prenos utakmice između Srbije i Nemačke, piše u programskoj šemi RTS 1.

Superpotera Foto: RTS promo

Upravo zbog utakmice, odloženo je emitovanje "Superpotere".

Takmičar oborio rekord osvojio 2 miliona dinara

Aleksa Stefanović iz Pirota impresionirao je Srbiju kada je u nedavno emitovanoj epizodi kviza "Superpotera" osvojio 2 miliona dinara.

Takmičar je bio hrabar i odabrao da brani navedenu svotu. Svi u studiju su ga pohvalili što se odlučio na ovaj potez.

Aleksa je prosto briljirao. Ređao je tačne odgovore i u samoj završnici "srušio" Tragača i osvojio 2.000.000 dinara.

Aleksa Stefanović u kvizu Superpotera Foto: RTS Printscreen

U studiju nastao delirijum. Tragači su ustali sa svojih mesta, aplaudirali mu, kao i publika.

Aleksa je bio u neverici, a čak je pustio suzu radosnicu. Jovan Memedović mu je prišao i zagrlio ga.

"Neka, pustite suzu", rekao je Memedović.

"Mi smo ostali bez teksta", rekla je Tragačica Milica Jokanović.

"Svaka čast, majstore", rekao je Tragač Dušan Macura, prenosi Blic.

Video: Voditelj Kurir televizije u humanitarnom izdanju kviza "Mozaik"