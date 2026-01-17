Slušaj vest

Većina ljudi je barem jednom upoznala osobu zbog koje kasnije zažali. Često su to oni koji nemaju problem da povrede druge ako iz toga mogu da izvuku korist. Takve osobe često odaje način na koji govore - postoje fraze koje se kod ljudi bez morala iznova ponavljaju i jasno otkrivaju njihov odnos prema drugima. Prema istraživanjima, nemoralni ljudi gotovo uvek koriste sledeće fraze.

"Ako su bili dovoljno glupi da to urade, zaslužili su"

Posebno treba biti oprezan s osobama koje okrivljuju žrtvu. Takav stav upućuje na nedostatak empatije i pogled na svet u kom važi pravilo "ili povrediš, ili ćeš biti povređen". Prebacivanje krivice na one koji su imali poverenja smatra se jasnim znakom potpunog izostanka moralnih vrednosti, piše YourTango.

"Samo najjači opstaju..."

Osobe s moralnim načelima nastoje da zaštite one koji ne mogu sami da se zaštite, poput dece, starijih ili osoba s invaliditetom. Suprotno tome, ljudi bez morala usmereni su isključivo na sebe i veruju da moć opravdava sve, bez osećaja odgovornosti prema drugima.

"Ako ne saznaju, neće biti povređeni"

Prema jednoj studiji, 65 odsto Amerikanaca smatra da je varanje partnera nemoralno. Upravo zato je čest znak nedostatka morala ponašanje osoba koje varanje opravdavaju tvrdnjom da nema štete dok se istina ne otkrije. Za njih je sve prihvatljivo dok plan funkcioniše.

"Nikad nisam rekao/la da ću to uraditi"

Ljudi bez etike često izbegavaju odgovornost. Kada ih suoče s njihovim postupcima, negiraju izgovoreno, menjaju temu ili jednostavno odlaze. Takvo ponašanje služi opravdavanju sopstvenih postupaka, a kod nekih čak izaziva zadovoljstvo jer druge dovodi u sumnju u sopstvenu percepciju.

"Žao mi je što se tako osećaš"

Ova fraza ne predstavlja stvarno izvinjenje, već prebacivanje krivice. Reč je o obliku izluđivanja (engl. gaslighting), odnosno manipulacije kojom se umanjuje tuđa povređenost. Takve osobe retko preuzimaju odgovornost i gotovo nikada ne osećaju iskreno žaljenje.

"Ljuti su na tebe i mrze te"

Nemoralne osobe često manipulišu grupama ljudi tako da ih okreću jedne protiv drugih. Umesto direktnog sukoba, koriste posrednike i savete kako bi drugi ispali negativci. Takvo ponašanje poznato je kao triangulacija i često se povezuje s narcisoidnim obrascima.

"Ja sam samo iskren/a"

Ova fraza često se koristi kao opravdanje za vređanje i potkopavanje tuđeg samopouzdanja. Ljudi bez morala kritikuju druge kako bi se uzdigli, prikrili sopstvene nedostatke ili ostvarili ličnu korist, predstavljajući se pritom kao pošteni i dobronamerni.

"Takav/takva sam kakav/kakva jesam"

Ovim izrazom se opravdava loše ponašanje bez ikakve želje za promenom. Osobe bez morala često deluju impulsivno, vodeći se onim što im donosi zadovoljstvo ili korist, a izvinjenje nude samo kada im to odgovara.

"Ma oni su samo ljubomorni"

Ljudi bez etike često unapred diskredituju one koje su povredili, nazivajući ih "ogorčenima" ili "ludima". Psiholog Set Mejers tvrdi da takve izjave više govore o osobi koja ih izgovara nego o samim žrtvama, koje su često reagovale na dugotrajnu manipulaciju.

"To nije moja odgovornost"

Moralne osobe osećaju odgovornost prema drugima i nastoje da postupaju ispravno. Suprotno tome, ljudi bez morala izbegavaju odgovornost čak i u situacijama koje uključuju ozbiljne posledice ili zakonske obaveze.

"Baš me briga"

U samoj suštini morala nalazi se briga za druge. Osoba koja otvoreno ističe da joj nije stalo do tuđih osećanja ili potreba, prema tekstu, ili prikriva duboku nesigurnost ili iskreno pokazuje ko je zapravo.

