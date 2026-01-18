Dnevni horoskop za 18. januar: Ovnove očekuje novo ljubavno poznanstvo, Lavove poslovni put, a Škorpije...
Dnevni horoskop za 18. januar 2026. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta zvezde očekuje ove nedelje.
OVAN
Možete računati na pozitivan ishod raznih događanja na poslu. Situacija vam ide u prilog. Novi poznanik vam pokazuje osećanja, a ni vi niste ravnodušni. Moguć je zanimljiv ljubavni susret. Kontrolišite krvni pritisak.
BIK
Važno je da usmerite svoju energiju u konstruktivnom pravcu i posvetite se poslu na što bolji način. Ako želite da se u vašem odnosu s partnerom dese neke promene, na tome treba i da poradite. Imate manjak energije.
BLIZANCI
Postoji osoba koja će pokazati da je spremna da vas malo pogura i da vam dobre poslovne preporuke. Potrebno je da se više posvetite partneru, malo vremena provodite s njim. Prijalo bi vam da se opustite.
RAK
Moguće je da se još uvek držite nekih starih načina, koje ćete pre ili kasnije morati da menjate ako želite poslovni uspeh. Važno vam je da partner pokaže razumevanje za vaše bubice. Čuvajte kardiovaskularni sistem.
LAV
Moguće je da ćete uskoro otići na poslovni put. Iskoristite priliku koju imate. Deluje vam da je partner pokazao svoju lošu stranu, koju u ovom trenutku niste spremni da prihvatite. Mogući su problemi sa zubima.
DEVICA
Biće vam potrebna pomoć u poslu. Danas ne možete baš sve sasvim sami da uradite. Flertujete sa osobom koja vam se dopada već neko vreme, a uskoro ćete biti spremni i da napravite prvi korak. Zdravlje vam je sve bolje.
VAGA
Važno vam je da budete lepo prihvaćeni u svom poslovnom okruženju. Odnosi s kolegama su vam ključni za motivaciju. Nakon iskrenog razgovora s partnerom donosite odluke koje se tiču vaše veze. Problemi s plućima.
ŠKORPIJA
Preporuka je da se danas posvetite novim poslovima i da budete aktivni na tom polju. Zauzetim Škorpijama dan ne donosi veće promene u ljubavi, ali odnos s voljenom osobom nije sasvim stabilan. Imate višak energije.
STRELAC
Otvaraju vam se nove mogućnosti za zaposlenje i zadovoljni ste zbog toga. Imate brojne prilike na svakom ćošku. Ukoliko ste slobodni, očekuje vas veoma zanimljiv period za nova ljubavna poznanstva. Zdravlje vam je odlično.
JARAC
Radite svoj posao najbolje što možete i spremni ste da ostanete maksimalno posvećeni svojim ambicijama. Možete očekivati pozitivne promene u odnosu s partnerom. Sve bolje i bolje se slažete. Potrebna vam je fizička aktivnost.
VODOLIJA
Preispitujete svoje ambicije i niste sigurni da li ste na pravom putu. Moguće je da ste spremni za drastičnije promene. Verovatno ste duže vreme bili usmereni na osobu koja ne gaji osećanja prema vama. Povedite računa o ishrani.
RIBE
Možete očekivati manju neprijatnost na poslu ili neki vid nesuglasica sa saradnicima. Potreban vam je bolji pristup u komunikaciji s partnerom ako želite da rešite probleme koje imate u odnosu. Jačajte imunitet.