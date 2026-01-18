Slušaj vest

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Rezultati ranijeg rada i ulaganja u sebe, ljude i posao, biće vidljivi na svakom koraku. Iskoristite svoja poznanstva, a od 21.1. krenite u ostvarivanje planova jer ćete u svemu biti uspešni.

Ljubav: Ako imate simpatiju u drugom gradu, putem poruka ćete održavati odnos. Međutim, nedostajaće vam partnerova blizina, pa ćete dogovarati susret. Bračni odnosi postaju sve bolji zahvaljujući iskrenoj i otvorenoj komunikaciji.

Zdravlje: Iako ste prilično vitalni, skloni ste čestim promenama raspoloženja. Morate naći načina da se više opuštate. Razmislite o nekom zanimljivom hobiju. Od 24. očekuje vas značajno poboljšanje.

Najbolji dan: 24. januar

Najlošiji dan: 18. januar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Od 21.1 očekuju vas naporni dani. Kasnićete na sastanke, iščekivati bitne telefonske pozive i ljutiti se zbog nerazumevanja i nervoze kolega. Pazite i na finansije, naročito ako želite u nešto da ulažete.

Ljubav: Mogao bi da vas privuče neko ko živi poseban i neuobičajen način života. Bojaćete se da se prepustite osećanjima, sve dok niste sigurni u drugu stranu. Neki bi mogli da se upletu u ljubavni trougao ili da se spoje s osobom koja nije slobodna.

Zdravlje: Osećaćete prve tragove psihičkog umora, stoga ulovite svaki slobodan trenutak za odmor. Pripazite na grlo, glasne žice i sinuse, a ako imate virozu ili grip, odležite je do kraja.

Najbolji dan: 18. januar

Najlošiji dan: 20. januar

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ugled će vam porasti, a moguća su i priznanja. Pokazaćete zavidne komunikacijske sposobnosti. Mnogi će probuditi pažnju javnosti i poslovnih partnera, te na sebe skrenuti pažnju svojim radnim učincima.

Ljubav: Složena ljubavna situacija neće još dugo biti izvor vaših frustracija. Od 18.1. sve će se srediti, stoga ništa ne preduzimajte ako niste sigurni u krajnji ishod. Smetaće vam partnerova poslovna zauzetost, pa organizujte vikend za zajedničke trenutke.

Zdravlje: Neki simptomi koji vas muče neće više biti tako intenzivni. Sunce u Vodoliji usmerava vas na veću brigu o zdravlju, pa ćete češće kod lekara. Tako ćete odagnati strahove od raznih nepovoljnih dijagnoza.

Najbolji dan: 19. januar

Najlošiji dan: 22. januar

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Naprasito ćete reagovati na pokušaje kolega da vam se mešaju u posao, a ni kritike nadređenih nećete mirno odslušati. Pre nego što bilo šta kažete, razmislite o posledicama kojih bi moglo i da bude.

Ljubav: Odnos s voljenim će zavisiti od vašeg nivoa tolerancije koji neće biti visok. Mogli biste da se posvađate oko sitnice, ali srećom i pomirenja će uslediti vrlo brzo. Ako ste u nekog zaljubljeni, osvajajte ga polako – svaka naglost ili brzopletost nisu poželjni.

Zdravlje: Mogli biste da idete na bolovanje ili da menjate dosadašnju terapiju, te da obavljate preglede. Međutim, zdravlje vam se od 24.1. malo po malo popravlja, pa odolevate gripu i sezonskim virozama.

Najbolji dan: 23. januar

Najlošiji dan: 18. januar

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vremena za odmor gotovo da nećete imati. Čak i ako ste sve odradili, slede vam nove obaveze. Kolege će se previše oslanjati na vas, što će vas iscrpiti, a neki pojedinci pokušavaće da vas iskorišćavaju.

Ljubav: Vodite računa o svojim postupcima, a odluke donosite krajnje razborito. Nakon 18.1. rasprava s partnerom pomoći će da shvatite šta nije u redu s vašim odnosom. Kad otkrijete uzroke, učinite sve da vezu ili brak postavite na čvršće temelje.

Zdravlje: Mars u Vodoliji od 24.1. vas upozorava na oslabljenu koncentraciju, umor i nesanicu. Koristile bi vam tehnike opuštanja, umerene fizičke aktivnosti i zdrava ishrana. Osetljiva vam je kičma, ali i krvni pritisak.

Najbolji dan: 24. januar

Najlošiji dan: 21. janaur

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Priroda posla nametaće vam potrebu učestale komunikacije. Putovaćete više i češće nego što ste navikli, ali mogli biste da pogrešite ili da se povežete s pogrešnim ljudima. Vaša finansijska situacija naglo će se poboljšati.

Ljubav: Partnera ćete zbunjivati promenama u ponašanju. Na trenutak ste prema njemu nezainteresovani, a onda mu iskazujete svu pažnju. Pokušajte da se stabilizujete i budete što odgovorniji. Ako ste u nekog zaljubljeni, postoje izgledi da uđete u vezu.

Zdravlje: I dalje ste u relativno dobrom periodu pa većih tegoba neće biti. Jedite hranu bogatu C vitaminom, odnosno što više voća. Rekreirajte se šetnjama, ali se pritom i dobro utoplite.

Najbolji dan: 18. januar

Najlošiji dan: 22. januar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Imaćete uspeha u učenju, pisanju i osmišljavanju novih aktivnosti. Kreativnost će vam biti istaknuta pa vaše ideje neće proći neprimećeno. Moguć je terenski rad koji vam donosi dobru zaradu.

Ljubav: Poziv za izlazak krije u sebi dublje motive - postaće vam jasno da se nekome sviđate. Ako vam se sviđa dotična osoba, olakšajte joj situaciju i pokažite da i vas zanima. Od 18.1. krize u bračnim odnosima i vezama jenjavaju, pa ćete biti sigurni u partnerovu ljubav.

Zdravlje: Puni ste energije i to će vas podstaći da se upišete u teretanu. Nakon vežbanja shvatićete koliko se psihički bolje osećate. Ipak, nemojte preterivati kako ne biste dobili upalu mišića.

Najbolji dan: 20. januar

Najlošiji dan: 24. januar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Nije vreme za veće akcije ili ostvarivanje planova, jer se ništa neće odvijati po predviđenom. Međutim, ako baš morate, dobro otvorite oči i ništa ne prepuštajte slučajnostima. Najbolje će poslovati kreativci i umetnici.

Ljubav: Poslužite se lukavošću ili strategijom, ako je to jedini način da osvojite simpatiju. Nemate šta da izgubite, a moglo bi da se dogodi da druga strana pozitivno reaguje. Dobra komunikacija pomoći će posvađanim parovima da se brzo pomire.

Zdravlje: U napetom ste periodu, stoga morate više da pazite na svoje zdravlje. Prijaće vam bilo kakva rekreacija, bitno je da ste u pokretu. Od 24.1. čuvajte se padova i svih klizavih terena.

Najbolji dan: 23. januar

Najlošiji dan: 21. januar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Koncentrišite se kako vam ne bi promakli detalji koji utiču na uspeh poslovnih odluka. Ipak, naklonjena vladavina Vodolije čuva vas od svih neprilika. Štaviše, radovaće vas povećan prilv novca.

Ljubav: Partner će biti spremniji za razgovor, a neki parovi proslaviće srećnu vest ili događaj u porodici. Nesrećno zaljubljeni će shvatiti da imaju šansi kod simpatije, pa je sad pravo vreme da prema drugoj strani budete otvorenijih osećanja.

Zdravlje: Vašem zdravlju ne prete veći poremećaji. Planete su na vašoj strani pa ste puni optimizma koji širite na sve oko sebe. Ljudi vole da budu u vašem društvu jer ste veseli i puni energije.

Najbolji dan: 24. januar

Najlošiji dan: 23. januar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ako vam predstoje zahtevnije intelektualne aktivnosti, obavićete ih brzo i spretno. Bićete puni svežih ideja i zasjati pred šefom sa zanimljivim predlozima. I koncentracija vam se naglo poboljšala.

Ljubav: Ljubavna situacija odvijaće se onako kako ste zamišljali. Izlazak s partnerom pokazaće koliko se dobro slažete kada ste sami i bez uplitanja drugih ljudi. Jarčevi koji su u braku izgladiće sve sporne situacije i biti bliskiji s partnerom.

Zdravlje: Nećete moći da se požalite na loše zdravlje. Planete vas štite, daju vam mnogo energije i optimalnim održavaju vaš imunitet. Međutim, pazite se previše aktivnog života koji bi mogao da vas nepotrebno iscrpi.

Najbolji dan: 18. januar

Najlošiji dan: 24. januar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Od 21.1. osvojićete simpatije moćnih pojedinaca i podstaći njihovo interesovanje. Bićete uverljivi i spretno ćete nametnuti ideje. Mnogi će vas ceniti i hteti u svojoj blizini. Nekima je moguće i unapređenje!

Ljubav: Venera u vašem znaku od 18. 1. biće zaslužna za vašu privlačnost. Predočite simpatiji svoje namere, dosta ste oklevali. Nije isključeno da baš ove nedelje uđete u ljubavnu vezu. Veze i brakovi će procvetati pod naletom romantike.

Zdravlje: Zbog naklonjene Venere interesovaće vas tretmani ulepšavanja pa ćete rado isprobavati razne kozmetičke preparate, ali se i lepše odivati. Promenom boje kose mnoge ćete prijatno iznenaditi.

Najbolji dan: 19. januar

Najlošiji dan: 20. januar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Ostanite u pozadini i zaštitite se od ljudi koji bi mogli da vas oštete! Moguću napetost shvatite kao privremeno stanje, a situacijama ne pridajte nezasluženi značaj. Čuvajte se tajnih neprijatelja!

Ljubav: Mogli biste da se zagledate u zauzetu osobu. Strast će nadjačati razum pa biste mogli da se prepustite tom odnosu, bez obzira na moguće posledice. Odlučujte razumom! Samci, još postoje neke prepreke koje vas sprečavaju u zbližavanju sa simpatijom.

Zdravlje: Popušta vam koncentracija i jača psihički umor. Trebaće vam kvalitetnog sna više nego inače, stoga lezite da spavate neki put ranije od predviđenog. Posegnite za C vitaminom.

Najbolji dan: 22. januar

Najlošiji dan: 21. januar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

