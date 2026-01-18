Slušaj vest

Ovan

profimedia-1009692990.jpg
Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Rezultati ranijeg rada i ulaganja u sebe, ljude i posao, biće vidljivi na svakom koraku. Iskoristite svoja poznanstva, a od 21.1. krenite u ostvarivanje planova jer ćete u svemu biti uspešni.

Ljubav: Ako imate simpatiju u drugom gradu, putem poruka ćete održavati odnos. Međutim, nedostajaće vam partnerova blizina, pa ćete dogovarati susret. Bračni odnosi postaju sve bolji zahvaljujući iskrenoj i otvorenoj komunikaciji.

Zdravlje: Iako ste prilično vitalni, skloni ste čestim promenama raspoloženja. Morate naći načina da se više opuštate. Razmislite o nekom zanimljivom hobiju. Od 24. očekuje vas značajno poboljšanje.

Najbolji dan: 24. januar

Najlošiji dan: 18. januar

Bik

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Od 21.1 očekuju vas naporni dani. Kasnićete na sastanke, iščekivati bitne telefonske pozive i ljutiti se zbog nerazumevanja i nervoze kolega. Pazite i na finansije, naročito ako želite u nešto da ulažete.

Ljubav: Mogao bi da vas privuče neko ko živi poseban i neuobičajen način života. Bojaćete se da se prepustite osećanjima, sve dok niste sigurni u drugu stranu. Neki bi mogli da se upletu u ljubavni trougao ili da se spoje s osobom koja nije slobodna.

Zdravlje: Osećaćete prve tragove psihičkog umora, stoga ulovite svaki slobodan trenutak za odmor. Pripazite na grlo, glasne žice i sinuse, a ako imate virozu ili grip, odležite je do kraja.

Najbolji dan: 18. januar

Najlošiji dan: 20. januar

Blizanci

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ugled će vam porasti, a moguća su i priznanja. Pokazaćete zavidne komunikacijske sposobnosti. Mnogi će probuditi pažnju javnosti i poslovnih partnera, te na sebe skrenuti pažnju svojim radnim učincima.

Ljubav: Složena ljubavna situacija neće još dugo biti izvor vaših frustracija. Od 18.1. sve će se srediti, stoga ništa ne preduzimajte ako niste sigurni u krajnji ishod. Smetaće vam partnerova poslovna zauzetost, pa organizujte vikend za zajedničke trenutke.

Zdravlje: Neki simptomi koji vas muče neće više biti tako intenzivni. Sunce u Vodoliji usmerava vas na veću brigu o zdravlju, pa ćete češće kod lekara. Tako ćete odagnati strahove od raznih nepovoljnih dijagnoza.

Najbolji dan: 19. januar

Najlošiji dan: 22. januar

Rak

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Naprasito ćete reagovati na pokušaje kolega da vam se mešaju u posao, a ni kritike nadređenih nećete mirno odslušati. Pre nego što bilo šta kažete, razmislite o posledicama kojih bi moglo i da bude.

Ljubav: Odnos s voljenim će zavisiti od vašeg nivoa tolerancije koji neće biti visok. Mogli biste da se posvađate oko sitnice, ali srećom i pomirenja će uslediti vrlo brzo. Ako ste u nekog zaljubljeni, osvajajte ga polako – svaka naglost ili brzopletost nisu poželjni.

Zdravlje: Mogli biste da idete na bolovanje ili da menjate dosadašnju terapiju, te da obavljate preglede. Međutim, zdravlje vam se od 24.1. malo po malo popravlja, pa odolevate gripu i sezonskim virozama.

Najbolji dan: 23. januar

Najlošiji dan: 18. januar

Lav

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vremena za odmor gotovo da nećete imati. Čak i ako ste sve odradili, slede vam nove obaveze. Kolege će se previše oslanjati na vas, što će vas iscrpiti, a neki pojedinci pokušavaće da vas iskorišćavaju.

Ljubav: Vodite računa o svojim postupcima, a odluke donosite krajnje razborito. Nakon 18.1. rasprava s partnerom pomoći će da shvatite šta nije u redu s vašim odnosom. Kad otkrijete uzroke, učinite sve da vezu ili brak postavite na čvršće temelje.

Zdravlje: Mars u Vodoliji od 24.1. vas upozorava na oslabljenu koncentraciju, umor i nesanicu. Koristile bi vam tehnike opuštanja, umerene fizičke aktivnosti i zdrava ishrana. Osetljiva vam je kičma, ali i krvni pritisak.

Najbolji dan: 24. januar

Najlošiji dan: 21. janaur

Devica

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Priroda posla nametaće vam potrebu učestale komunikacije. Putovaćete više i češće nego što ste navikli, ali mogli biste da pogrešite ili da se povežete s pogrešnim ljudima. Vaša finansijska situacija naglo će se poboljšati.

Ljubav: Partnera ćete zbunjivati promenama u ponašanju. Na trenutak ste prema njemu nezainteresovani, a onda mu iskazujete svu pažnju. Pokušajte da se stabilizujete i budete što odgovorniji. Ako ste u nekog zaljubljeni, postoje izgledi da uđete u vezu.

Zdravlje: I dalje ste u relativno dobrom periodu pa većih tegoba neće biti. Jedite hranu bogatu C vitaminom, odnosno što više voća. Rekreirajte se šetnjama, ali se pritom i dobro utoplite.

Najbolji dan: 18. januar

Najlošiji dan: 22. januar

Vaga 

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Imaćete uspeha u učenju, pisanju i osmišljavanju novih aktivnosti. Kreativnost će vam biti istaknuta pa vaše ideje neće proći neprimećeno. Moguć je terenski rad koji vam donosi dobru zaradu.

Ljubav: Poziv za izlazak krije u sebi dublje motive - postaće vam jasno da se nekome sviđate. Ako vam se sviđa dotična osoba, olakšajte joj situaciju i pokažite da i vas zanima. Od 18.1. krize u bračnim odnosima i vezama jenjavaju, pa ćete biti sigurni u partnerovu ljubav.

Zdravlje: Puni ste energije i to će vas podstaći da se upišete u teretanu. Nakon vežbanja shvatićete koliko se psihički bolje osećate. Ipak, nemojte preterivati kako ne biste dobili upalu mišića.

Najbolji dan: 20. januar

Najlošiji dan: 24. januar

Škorpija

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Nije vreme za veće akcije ili ostvarivanje planova, jer se ništa neće odvijati po predviđenom. Međutim, ako baš morate, dobro otvorite oči i ništa ne prepuštajte slučajnostima. Najbolje će poslovati kreativci i umetnici.

Ljubav: Poslužite se lukavošću ili strategijom, ako je to jedini način da osvojite simpatiju. Nemate šta da izgubite, a moglo bi da se dogodi da druga strana pozitivno reaguje. Dobra komunikacija pomoći će posvađanim parovima da se brzo pomire.

Zdravlje: U napetom ste periodu, stoga morate više da pazite na svoje zdravlje. Prijaće vam bilo kakva rekreacija, bitno je da ste u pokretu. Od 24.1. čuvajte se padova i svih klizavih terena.

Najbolji dan: 23. januar

Najlošiji dan: 21. januar

Strelac

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Koncentrišite se kako vam ne bi promakli detalji koji utiču na uspeh poslovnih odluka. Ipak, naklonjena vladavina Vodolije čuva vas od svih neprilika. Štaviše, radovaće vas povećan prilv novca.

Ljubav: Partner će biti spremniji za razgovor, a neki parovi proslaviće srećnu vest ili događaj u porodici. Nesrećno zaljubljeni će shvatiti da imaju šansi kod simpatije, pa je sad pravo vreme da prema drugoj strani budete otvorenijih osećanja.

Zdravlje: Vašem zdravlju ne prete veći poremećaji. Planete su na vašoj strani pa ste puni optimizma koji širite na sve oko sebe. Ljudi vole da budu u vašem društvu jer ste veseli i puni energije.

Najbolji dan: 24. januar

Najlošiji dan: 23. januar

Jarac

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ako vam predstoje zahtevnije intelektualne aktivnosti, obavićete ih brzo i spretno. Bićete puni svežih ideja i zasjati pred šefom sa zanimljivim predlozima. I koncentracija vam se naglo poboljšala.

Ljubav: Ljubavna situacija odvijaće se onako kako ste zamišljali. Izlazak s partnerom pokazaće koliko se dobro slažete kada ste sami i bez uplitanja drugih ljudi. Jarčevi koji su u braku izgladiće sve sporne situacije i biti bliskiji s partnerom.

Zdravlje: Nećete moći da se požalite na loše zdravlje. Planete vas štite, daju vam mnogo energije i optimalnim održavaju vaš imunitet. Međutim, pazite se previše aktivnog života koji bi mogao da vas nepotrebno iscrpi.

Najbolji dan: 18. januar

Najlošiji dan: 24. januar

Vodolija

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Od 21.1. osvojićete simpatije moćnih pojedinaca i podstaći njihovo interesovanje. Bićete uverljivi i spretno ćete nametnuti ideje. Mnogi će vas ceniti i hteti u svojoj blizini. Nekima je moguće i unapređenje!

Ljubav: Venera u vašem znaku od 18. 1. biće zaslužna za vašu privlačnost. Predočite simpatiji svoje namere, dosta ste oklevali. Nije isključeno da baš ove nedelje uđete u ljubavnu vezu. Veze i brakovi će procvetati pod naletom romantike.

Zdravlje: Zbog naklonjene Venere interesovaće vas tretmani ulepšavanja pa ćete rado isprobavati razne kozmetičke preparate, ali se i lepše odivati. Promenom boje kose mnoge ćete prijatno iznenaditi.

Najbolji dan: 19. januar

Najlošiji dan: 20. januar

Ribe

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Ostanite u pozadini i zaštitite se od ljudi koji bi mogli da vas oštete! Moguću napetost shvatite kao privremeno stanje, a situacijama ne pridajte nezasluženi značaj. Čuvajte se tajnih neprijatelja!

Ljubav: Mogli biste da se zagledate u zauzetu osobu. Strast će nadjačati razum pa biste mogli da se prepustite tom odnosu, bez obzira na moguće posledice. Odlučujte razumom! Samci, još postoje neke prepreke koje vas sprečavaju u zbližavanju sa simpatijom.

Zdravlje: Popušta vam koncentracija i jača psihički umor. Trebaće vam kvalitetnog sna više nego inače, stoga lezite da spavate neki put ranije od predviđenog. Posegnite za C vitaminom.

Najbolji dan: 22. januar

Najlošiji dan: 21. januar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Ne propustiteZanimljivostiOvi horoskopski znakovi su najbolji ljubavni parovi: Idu jedno uz drugo kao nokat i prst
zaljubljeni par se ljubi u snegu
ZanimljivostiNajbolji mesec 2026. godine za vas: Samo jedan znak horoskopa na pragu zlatnog doba u februaru
horoskop, ilustracija
ZanimljivostiOva 3 znaka horoskopa obogatiće se do kraja januara: Novac stiže
shutterstock_2675488351.jpg
ZanimljivostiKako preživeti vezu sa Škorpijom: Ovaj horoskopski znak ima lošu reputaciju, a ovo je recept da prevaziđete njihove "bubice"
Astrološki znakovi i siluete žene i muškaraca

Video: Naša astrološkinja spasila mladu od propalog braka

NAŠA ASTROLOŠKINJA SPASILA MLADU OD PROPALOG BRAKA! Bila na početku karijere, ali videla ono što devojka nije "Naljutila se, ali poslušala me je.." Izvor: Kurir televizija