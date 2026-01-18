Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva slavi Krstovdan kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili veru na početku hrišćanske propovedi. Praznik se vezuje za slavu krštenja Gospoda Isusa Hrista kao i za dan posvećen Svetom Jovanu Krstitelju koji ga je krstio u reci Jordan.

Krstovdan se obeležava uoči Bogojavljenja, prvi je dan nakon Božića kada vernici ponovo poste, bez obzira na to na koji dan u nedelji "pada". A vernici bi trebalo da se pridržavaju strogog posta. “Ko se krstom krsti, taj Krstovdan posti”, kaže izreka.

Foto: Profimedia

Dan treba provesti na hlebu i vodi, dok je hrana životinjskog porekla strogo zabranjena. Dozvoljeno je jedenje grožđa, dok je drugo voće zabranjeno. Na Krstovdan su se, tvrde istoričari, ranije jeli i ostaci badnjedanskog pasulja.

U pravoslavnim hramovima se na zimski Krstovdan služi liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, uz ritual osvećenja vode. Moli se da voda bude na izbavljenje od grehova, za isceljenje i očišćenje duša i tela, na osvećenje srca i uma i na svaku izvrsnu korist, da ona bude voditelj u večni život i odgoni svaki nasrtaj vidljivih i nevidljivih neprijatelja.

Krstovdanska voda se deli vernicima i, slično kao za Bogojavljanje (19. januar), čuva se u kući tokom cele godine zarad zdravlja i napretka doma.

Foto: Shutterstock

U nekim krajevima naše zemlje postoji običaj da se uoči praznika krst stavi u vodu i unese u crkvu. Ako se krst zaledi, veruje se da će godina biti rodna i zdrava, a ako se to ne dogodi, biće oskudna i bolešljiva.

Dovoljno je poneti krstovdansku vodu u manjoj boci, i čuvati je tokom godine, koristeći je u izuzetnim prilikama.

U pojedinim delovima naše zemlje poštuje se običaj da se na zimski Krstovdan opere sav veš i očisti kuća.

Ilustracija Hristovog krštenja - Krstovdan Foto: Profimedia

Za Krstovdan se vezuju i verovanja o predskazanju vremena. A verovanje kaže: vetar koji duva na Krstovdan duvaće najčešće tokom godine. U Sremu se govorilo da se ovoga dana vetrovi krste, odnosno ukršatju i duvaju jedan drugome u susret pa koji nadjača.

Dvanaest dana, računajući od Božića do Krstovdana, predstavljaju 12 meseci godine koja dolazi, pa kakvo je vreme kog dana takvo će biti u mesecu koji tom danu odgovara.

Nakon Krstovdana i Bogojavljenje slavi se Sveti Jovan (20.januar), koji je krsna slava velikog broja vernika u našoj zemlji.

(Kurir.rs/ Blic žena)