Na Krstovdan, koji se u srpskoj pravoslavnoj tradiciji obeležava 18. januara, vernici se podsećaju na važnost vere i običaja koji se prenose generacijama. Jedan od najzanimljivijih običaja tiče se posebne vode koja se koristi tog dana.

Stara tajna na Krstovdankaže da je dovoljno uzeti samo dve čaše vode kako bi se postigao posebni efekat – voda postaje „osvećena“ i prenosi zaštitu i pozitivnu energiju u dom. Ovaj običaj je bio poznat samo starijim generacijama, naročito našim bakama, koje su znale da nije potrebno puniti velike posude.


Foto: Zorana Jevtic

Bogojavljenska vodica se tradicionalno koristi za blagoslov doma, članova porodice i poljoprivrednih kultura, a veruje se da poseduje posebnu snagu kada se pravilno pripremi i koristi. Njeno pravilno korišćenje uključuje molitvu i razmišljanje o dobrim namerama, čime se, prema predanju, postiže zaštita i blagostanje.

U modernom dobu običaj se i dalje praktikuje, a mnogi vernici i dalje poštuju pravilo dve čaše, jer veruju da je to najlakši način da se osigura blagoslov bez komplikacija. Jedna čaša se koristi u crkvi, a druga se nosi kući kako bi sva porodica mogla da uživa u osvećenoj vodi tokom godine, piše Blic žena.

