Da li ste znali?

Da li ste znali?

Slušaj vest

Plavi ponedeljak, treći ponedeljak u januaru, često se naziva najdepresivnijim danom u godini. Ideja potiče iz PR kampanje iz 2005. godine koju je pokrenula turistička kompanija, predstavljajući navodnu formulu za izračunavanje vrhunca nesreće. Od tada, koncept je u naučnoj zajednici uglavnom odbačen kao mit, a ne kao merljiva psihološka pojava.

Foto: Shutterstock

Ipak, Plavi ponedeljak je opstao u popularnoj kulturi. Za mnoge on oslikava poznati osećaj: dolazak računa nakon praznika, mračni zimski jutarnji sati, hladno vreme i mentalni pritisak povratka u svakodnevnu rutinu. Ako se tome doda i simbolička težina ponedeljaka, lako je razumeti zašto ideja ima odjek. Naziv takođe aludira na čuvenu pesmu New Ordera “Blue Monday”, što dodatno učvršćuje njegovu kulturnu prepoznatljivost.

Iako nije naučno utemeljen, Plavi ponedeljak se koristi kao povod za razgovore o mentalnom zdravlju. Svake godine pokreće teme o sezonskoj depresiji, iscrpljenosti i praktičnim načinima kako se nositi sa "zimskom depresijom", od davanja prioriteta odmoru i druženju do traženja stručne pomoći kada je potrebno.

Treći ponedeljak u januaru je najdepresivniji dan u godini Foto: Shutterstock

Dodatni pritisak stvaraju i novogodišnje odluke. Mnogi ih donesu s velikim entuzijazmom 1. januara, ali već sredinom meseca shvate da se još nisu pokrenuli ili da su od planova već odustali, što može dodatno da utiče na osećaj nezadovoljstva i krivice.