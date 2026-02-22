Slušaj vest

Jedna od najemotivnijih pesama o ljubavi sigurno je pesma "Ko te ima taj te nema" Baneta Krstića iz Garavog sokaka, koju su otpevali i pevači Dragan Kojić Keba i Zvonko Bogdan.

Autor ove balade Bane Krstić ispričao je jednom prilikom da je dugo oblikovao pesmu i da je prvobitno bila neuporedivo duža.

- Sve dobre ljubavne pesme nastaju iz bola. Tako je nastala i ’Ko te ima taj te nema’. Sećam se da sam refren napravio za pet minuta, ali strofama nisam bio zadovoljan. Napisao sam 54 strofe za dva meseca dok nisam napravio ove poslednje tri koje su ušle u pesmu – ispričao je Bane ranije za portal Ekspres.

Krtić je kasnije u emisiji "Amidži šou“ otkrio i šta mu je bio lajtmotiv da dva meseca traga za finalnom verzijom pesme koju danas svi znaju.

- Ja mislim da se odnosi najviše na one ljude koji su voleli celog života, a nikad se nisu dodirnuli, i nikad nisu pokazali svoju ljubav. Jer mislim da je potencijalna ljubav veća nego kinetička ljubav. Jer ono što stanuje u potencijalnoj ljubavi, što se odvija samo u pogledu, što se ljudi sreću i vole čitav život, a nemaju hrabrosti, ili iz nekog razloga, ili iz poštovanja ne mogu da pokažu tu ljubav, da je to supstanca ljubavi koja čuva na celom svetu ljubav i da ta pesma u stvari to govori: "Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tome pojma nemaš.“ Neizgovorena, neizrečena ljubav – ispričao je Bane Krstić.

(Kurir.rs/Grand)

