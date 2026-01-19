Slušaj vest

Džim Donovan, nekadašnje prepoznatljivo lice vesti na kanalu CBS Philadelphia (Filadelfija), zvanično je postao svetski rekorder nakon što je uvršten u Ginisovu knjigu rekorda kao ponosni vlasnik najveće kolekcije čarapa na svetu, koja broji neverovatna 1.531 unikatna para.

Njegova strast prema neobičnim i šarenim čarapama postala je svojevrsni zaštitni znak tokom dugogodišnje televizijske karijere. Vremenom su i sami gledaoci počeli da doprinose ovoj impresivnoj zbirci šaljući mu nove primerke, među kojima su se našli čak i parovi sa njegovim likom. Simbolično, ovaj svetski rekord zvanično je potvrđen upravo u trenutku kada je Donovan odlučio da ode u penziju.

Za poznatog voditelja ovo nije samo zanimljiv hobi, već ostvarenje sna iz detinjstva. Donovan je priznao da je još kao dečak sa oduševljenjem listao stranice Ginisove knjige, priželjkujući da će se njegovo ime jednog dana naći u njoj, što mu je na samom kraju profesionalnog puta i pošlo za rukom.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteZanimljivostiOvo je najviša božićna jelka na svetu: Ima skoro 50 metara, a ukrašena je sa više od 1.300 lampiona (VIDEO)
Najviša božićna jelka na svetu.jpg
Život"Volim svoju ženu - jednostavno je": Najstariji bračni par na svetu otkriva tajnu dugog života i ljubavi
stogodišnjaci
ZanimljivostiNajviša porodica na svetu otkrila skrivene probleme zbog visine: "Rasteš brzo, ali te boli svaka kost"
Screenshot 2025-11-07 140323.jpg
ZanimljivostiOvo je najstarija kokoška na svetu: Ima 14 godina i ušla je u Ginisovu knjigu rekorda, na dan snimanja desilo se čudo (VIDEO)
Kokoška, ilustracija

 VIDEO: Davor iz Ljiga je dvostruki Ginisov rekorder u broju sklekova: 

DAVOR ĆAJIĆ IZ LJIGA JE DVOSTRUKI GINISOV REKORDER U BROJU SKLEKOVA - Rođen bez leve ruke i uspeo ono što bi svi rekli da je nemoguće! Izvor: Kurir televizija