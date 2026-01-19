Slušaj vest

Džim Donovan, nekadašnje prepoznatljivo lice vesti na kanalu CBS Philadelphia (Filadelfija), zvanično je postao svetski rekorder nakon što je uvršten u Ginisovu knjigu rekorda kao ponosni vlasnik najveće kolekcije čarapa na svetu, koja broji neverovatna 1.531 unikatna para.

Njegova strast prema neobičnim i šarenim čarapama postala je svojevrsni zaštitni znak tokom dugogodišnje televizijske karijere. Vremenom su i sami gledaoci počeli da doprinose ovoj impresivnoj zbirci šaljući mu nove primerke, među kojima su se našli čak i parovi sa njegovim likom. Simbolično, ovaj svetski rekord zvanično je potvrđen upravo u trenutku kada je Donovan odlučio da ode u penziju.

Za poznatog voditelja ovo nije samo zanimljiv hobi, već ostvarenje sna iz detinjstva. Donovan je priznao da je još kao dečak sa oduševljenjem listao stranice Ginisove knjige, priželjkujući da će se njegovo ime jednog dana naći u njoj, što mu je na samom kraju profesionalnog puta i pošlo za rukom.

VIDEO: Davor iz Ljiga je dvostruki Ginisov rekorder u broju sklekova: