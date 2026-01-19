Slušaj vest

Vernici danas na Bogojavljenje, odlaze u crkvu i uzimaju osveštenu vodu, bogojavljensku vodicu za koju se veruje da ima lekovita dejstva. Uz ove reči je još delotvornija, govorio je vladika Nikolaj Velimirović.

Deo važnih običaja za Bogojavljenje povezan je sa bogojavljenskom vodom koja se danas uzima u crkvama odnosno manastirima.

Prema verovanju, ukoliko se Bogojavljenska voda ne potroši od jednog do drugog Bogojavljenja naredne godine, kada se uzme nova voda, stara se može sipati u bunar, u reku ili u cveće, tamo gde se neće gaziti po njoj.

Međutim, nećete pogrešiti ni ako sačuvate staru vodu nakon što uzmete novu. Može se čuvati neograničeno, ne gubi svoju blagodet niti je podložna kvarenju. Neko je čuva i decenijama, ali svake godine od nove vodice pomalo dodaje u flašu u kojoj je ona stara.

Čim se ustane na Bogojavljenje, treba ovo uraditi za berićet i mir u kući, pa krenuti u ckrvu po bogojavljensku vodu.

"Bogojavljenska voda divna je potvrda pravoslavne vere. Njena osobina je da godinama ostaje sveža, ukusna, osvećena i lekovita", pričao je sveti Nikolaj Velimirović.

Svetu vodu treba piti na prazan stomak nakon molitve: „Gospode Bože moj, neka Tvoj sveti dar i Tvoja sveta voda budu za oproštenje mojih greha, za prosvetljenje mog uma, za jačanje moje duhovne i telesne snage, za zdravlje moje duše i tela, za pokoravanje moje strasti i nemoći po Tvome bezgraničnom milosrđu po molitvama Prečiste Tvoje Majke i svih Tvojih svetih. Amin“".

Vodu je najbolje čuvati uz ikone, ukoliko ih imate u svom domu ili u posebnom ormariću ili kutiji. Ne treba je držati u frižideru i uz hranu.

Sveta vodica se koristi za sve što je na duhovnu korist i zdravlje odnosno u slučaju da se neko razboli ili se ne oseća dobro. Prema verovanju, uz uzimanje te svete tečnosti treba izgovarati i molitivnu Bogorodice “Isceliteljica”.

Treba je razlikovati od one koja sveti po domovima za Vaskrs, a koja se koristi po malo pre svakog obroka.

Sveta vodica koja se osveštava pred krsnu slavu upotrebljava se za pripremu slavskog kolača i žita, a njome se mogu ponuditi i gosti koji mogu uzeti gutljaj za osvećenje duše i tela, a danas vernici treba jedni druge da pozdrave rečima: "Bog se javi", "Vaistinu se javi".

(Kurir.rs/ Žena)