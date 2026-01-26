Da li ste znali?

Dok većina putnika te trenutke doživljava kao rutinu između ukrcavanja i opuštanja, ukabini tada važe najstrože bezbednosne procedure. Jedna od njih često prolazi neprimećeno, ali je vrlo precizno definisana. Kabinsko osoblje sedi vezano u pomoćnim sedištima, sa rukama fiksiranim uz butine ili ispod nogu.

Na prvi pogled, takav položaj može delovati pasivno. U stvarnosti, reč je o jednom od najdisciplinovanijih trenutaka tokom celog leta.

Najkritičnije faze leta

Statistika i operativna praksa u civilnoj avijaciji jasno pokazuju da se najveći broj ozbiljnih incidenata i nesreća dešava upravo tokom poletanja i sletanja. U tim fazama avion se nalazi na maloj visini, brzine su velike, a vreme za reakciju ograničeno. Prekid poletanja tokom zaleta, izletanje sa piste, tvrdo sletanje ili naglo kočenje ostavljaju vrlo malo prostora za improvizaciju.

Zbog toga je bezbednost u kabini tada od presudnog značaja. Putnici moraju biti vezani, nasloni sedišta uspravni, stočići sklopljeni, a kabina oslobođena svih predmeta koji nisu učvršćeni.

Uloga kabinskog osoblja

U tim minutima kabinsko osoblje ne obavlja uslužnu, već isključivo bezbednosnu funkciju. Njihova osnovna uloga jeste da budu spremni da u deliću sekunde procene situaciju, izdaju jasne komande i, ukoliko je potrebno, započnu evakuaciju.

Svaki član kabinskog osoblja ima unapred određenu poziciju u avionu i tačno definisane odgovornosti. To podrazumeva poznavanje izlaza u neposrednoj blizini, koordinaciju sa ostatkom posade i sposobnost trenutne fizičke reakcije nakon naglog zaustavljanja aviona.

Stjuardesa Foto: Profimedia

Zaštitni položaj u sedištu

Kada kabinsko osoblje sedne u svoja pomoćna sedišta, zauzima se takozvani zaštitni položaj. Telo je uspravno, leđa oslonjena, stopala čvrsto na podu, a ruke fiksirane uz butine ili ispod nogu.

Ovaj položaj nije estetski niti simboličan. On je rezultat dugogodišnjih analiza povreda u avionskim nesrećama i optimizovan je tako da smanji rizik od povreda pri naglom usporenju ili udaru.

Zašto su ruke fiksirane

U slučaju snažnog kočenja ili sudara, ljudsko telo reaguje refleksno. Ruke se instinktivno pomeraju, često nekontrolisano, što može dovesti do ozbiljnih povreda šaka, zglobova i ramena. Fiksiranjem ruku, smanjuje se rizik od takvih povreda i sprečava gubitak funkcionalnosti.

To je od ključne važnosti jer kabinsko osoblje mora odmah po zaustavljanju aviona biti sposobno da otkopča pojas, ustane i započne postupke evakuacije. Povređene ruke u tim trenucima mogu značiti razliku između efikasne reakcije i ozbiljnog zastoja.

Mentalna priprema bez dramatike

Fizički položaj prati i mentalna procedura, često nazvana "tihi pregled". Kabinsko osoblje u mislima prolazi kroz raspored izlaza, proverava svoje zadatke i razmatra moguće scenarije. Sve se to odvija rutinski, bez panike i bez ikakvog vidljivog znaka za putnike.

Stjuardesa Foto: Printscreen TikTok

Ova mentalna priprema jednako je važna kao i sam položaj tela. Cilj je da reakcija u vanrednoj situaciji bude automatska, bez potrebe za dodatnim razmišljanjem.

Procedura zasnovana na iskustvu

Zaštitni položaj kabinskog osoblja nije nastao teorijski. On je rezultat decenija istraživanja avionskih nesreća, analize povreda i unapređenja standarda obuke. Svaka izmena u procedurama zasniva se na stvarnim događajima i proverava se kroz simulacije i obuku.

Upravo zbog toga se ova procedura primenjuje na svakom letu, bez obzira na tip aviona, dužinu rute ili vremenske uslove.

Šta to znači za putnike

Putnici ne zauzimaju isti položaj kao kabinsko osoblje, ali bezbednosna logika je ista. Vezivanje pojasa, pažljivo praćenje bezbednosne demonstracije i poštovanje uputstava tokom poletanja i sletanja nisu formalnost, već deo sistema koji funkcioniše samo ako svi učesnici rade svoj deo.

Ono što putnicima deluje kao mirna rutina u kabini, zapravo je faza maksimalne koncentracije. Kada su ruke kabinskog osoblja fiksirane, fokus je potpun. Tada je bezbednost ispred svega ostalog.

