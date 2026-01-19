Dve molitve koje obavezno treba da pročitate za Bogojavljenje: Mole za mir, zdravlje i blagoslov, a evo zašto su posebne
Molitva za Bogojavljenje nije samo običaj – to je susret sa Bogom, trenutak duhovne obnove i početak nove, blagoslovene godine. Vernici veruju da se iskrena molitva izgovorena na ovaj dan čuje snažnije i da donosi mir, zdravlje i snagu za sve što dolazi.
Šta se slavi na Bogojavljenje
Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika i obeležava se 19. januara u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Na ovaj dan slavi se Krštenje Isusa Hrista u reci Jordan, kao i javljanje Svete Trojice – Boga Oca, Boga Sina i Svetoga Duha.
Zbog toga je ovaj praznik duboko povezan sa molitvom, osvećenjem vode i duhovnim očišćenjem.
Zašto su molitve za Bogojavljenje posebne
Na Bogojavljenje se osvećuje bogojavljenska vodica, sveta voda koja se čuva tokom cele godine i koristi uz molitvu. Smatra se da ima isceliteljsku i zaštitnu moć, ali samo ako joj se pristupa sa verom i smirenjem.
Molitva na Bogojavljenje pomaže da:
očistimo dušu i misli
zatražimo oproštaj i blagoslov
započnemo godinu u miru i veri
dobijemo snagu za životne izazove
Molitva za Bogojavljenje pre uzimanja bogojavljenske vodice
Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.
Care nebesni, Utešitelju, Duše Istine,
koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš,
Riznico dobara i Davoče života,
dođi i useli se u nas
i očisti nas od svake nečistote
i spasi, Blagi, duše naše.
Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta).
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu,
i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Presveta Trojice, pomiluj nas.
Gospode, očisti grehe naše.
Vladiko, oprosti bezakonja naša.
Sveti, poseti i isceli nemoći naše imena Tvoga radi.
Gospode, pomiluj (tri puta).
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu,
i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Molitva posle uzimanja bogojavljenske vodice
Slava neiskazanoj i neispitanoj dobroti Tvojoj, Gospode,
jer si mi nedostojnom dao da se pričestim Tvojim svetinjama.
Daj mi, Blagi, da ne budem osuđen,
nego da mi ovo bude na isceljenje duše i tela,
na prosvećenje uma i osnaženje svih mojih snaga.
Obnovi me, Gospode, po Tvojoj svetoj volji,
utvrdi me u veri,
učvrsti u ljubavi,
sačuvaj od svakoga zla
i udostoj me da Te uvek slavim i veličam,
sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Kratka molitva za Bogojavljenje – za zdravlje i blagoslov
Gospode Isuse Hriste,
koji si se krstio u reci Jordan
i svetu pokazao put spasenja,
osveti i mene svojom blagodaću.
Očisti moje misli, srce i dušu,
podari mi zdravlje, mir i snagu
i blagoslovi moj dom i porodicu.
Neka me Tvoja svetlost vodi tokom cele godine
i neka me Tvoja ljubav čuva od svakoga zla.
Amin.
Kako se pravilno moliti na Bogojavljenje
Pre molitve zapalite sveću i umirite misli
Uzmite bogojavljensku vodicu sa verom i poštovanjem
Molitvu izgovarajte polako i iskreno
Vodicu čuvajte i koristite tokom godine uz molitvu
