Molitva za Bogojavljenje nije samo običaj – to je susret sa Bogom, trenutak duhovne obnove i početak nove, blagoslovene godine. Vernici veruju da se iskrena molitva izgovorena na ovaj dan čuje snažnije i da donosi mir, zdravlje i snagu za sve što dolazi.

Šta se slavi na Bogojavljenje

Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika i obeležava se 19. januara u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Na ovaj dan slavi se Krštenje Isusa Hrista u reci Jordan, kao i javljanje Svete Trojice – Boga Oca, Boga Sina i Svetoga Duha.

Zbog toga je ovaj praznik duboko povezan sa molitvom, osvećenjem vode i duhovnim očišćenjem.

Zašto su molitve za Bogojavljenje posebne

Na Bogojavljenje se osvećuje bogojavljenska vodica, sveta voda koja se čuva tokom cele godine i koristi uz molitvu. Smatra se da ima isceliteljsku i zaštitnu moć, ali samo ako joj se pristupa sa verom i smirenjem.

Molitva na Bogojavljenje pomaže da:

očistimo dušu i misli

zatražimo oproštaj i blagoslov

započnemo godinu u miru i veri

dobijemo snagu za životne izazove

Molitva za Bogojavljenje pre uzimanja bogojavljenske vodice

Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

Care nebesni, Utešitelju, Duše Istine,

koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš,

Riznico dobara i Davoče života,

dođi i useli se u nas

i očisti nas od svake nečistote

i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta).

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu,

i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas.

Gospode, očisti grehe naše.

Vladiko, oprosti bezakonja naša.

Sveti, poseti i isceli nemoći naše imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj (tri puta).

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu,

i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva posle uzimanja bogojavljenske vodice

Slava neiskazanoj i neispitanoj dobroti Tvojoj, Gospode,

jer si mi nedostojnom dao da se pričestim Tvojim svetinjama.

Daj mi, Blagi, da ne budem osuđen,

nego da mi ovo bude na isceljenje duše i tela,

na prosvećenje uma i osnaženje svih mojih snaga.

Obnovi me, Gospode, po Tvojoj svetoj volji,

utvrdi me u veri,

učvrsti u ljubavi,

sačuvaj od svakoga zla

i udostoj me da Te uvek slavim i veličam,

sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Kratka molitva za Bogojavljenje – za zdravlje i blagoslov

Gospode Isuse Hriste,

koji si se krstio u reci Jordan

i svetu pokazao put spasenja,

osveti i mene svojom blagodaću.

Očisti moje misli, srce i dušu,

podari mi zdravlje, mir i snagu

i blagoslovi moj dom i porodicu.

Neka me Tvoja svetlost vodi tokom cele godine

i neka me Tvoja ljubav čuva od svakoga zla.

Amin.

Kako se pravilno moliti na Bogojavljenje

Pre molitve zapalite sveću i umirite misli

Uzmite bogojavljensku vodicu sa verom i poštovanjem

Molitvu izgovarajte polako i iskreno

Vodicu čuvajte i koristite tokom godine uz molitvu

