da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Boja pasoša nije slučajan izbor. Ona je deo državnog identiteta i često odražava političku orijentaciju, kulturno nasleđe ili regionalnu pripadnost zemlje. Iako se na prvi pogled čini kao estetski detalj, boja korica pasoša može imati snažnu simboliku.

Za putnike širom sveta, pasoš predstavlja ključni dokument - dozvolu za kretanje, ali i jasan znak pripadnosti određenoj naciji.

Zašto pasoši imaju različite boje

Pasoši danas najčešće dolaze u četiri osnovne boje: crvenoj (bordo), plavoj, zelenoj i crnoj. Izbor nijanse najčešće je povezan sa istorijskim okolnostima, verskim simbolima, političkim sistemima ili ekonomskim savezima kojima država pripada. Iako ne postoje međunarodna pravila koja propisuju boju pasoša, države se često vode tradicijom ili regionalnim obrascima.

Zelena i crna - vera, tradicija i praktičnost

Zeleni pasoš najčešće imaju islamske države Foto: Mykhailo Polenok / Alamy / Profimedia

U velikom broju zemalja religija ima snažan uticaj na nacionalni identitet, što se odražava i na izgled pasoša. Zelena boja je posebno zastupljena u islamskim državama, gde se povezuje sa verom, životom i prirodom, ali i sa istorijskim i verskim značenjem. Pasoše u zelenim nijansama imaju, između ostalih, Saudijska Arabija, Pakistan i Maroko. Ovu boju koriste i zemlje članice Ekonomskog zajedništva zapadnoafričkih država (ECOWAS). Zanimljivo je da zelene pasoše imaju i Meksiko, Vatikan i Tajvan, ali iz razloga koji nisu povezani sa religijom.

Crna boja je znatno ređa, ali se bira zbog svoje neutralnosti i praktičnosti. Tamne korice manje su podložne vidljivim oštećenjima, a istovremeno daju dobar kontrast državnim simbolima. Crne pasoše imaju, između ostalih, Bocvana, Zambija, Angola, Malavi, Kongo, palestinske teritorije, Trinidad i Tobago i Tadžikistan. Poseban primer je Novi Zeland, gde crna predstavlja nacionalnu boju i snažan simbol identiteta.

Crni pasoš - pasoš Demokratske republike Kongo Foto: Mykhailo Polenok / Alamy / Profimedia

Plava boja i ideja "Novog sveta"

Plavi pasoši često se vezuju za zemlje tzv. "Novog sveta", ali i za države koje su deo određenih ekonomskih ili regionalnih saveza. Najpoznatiji primer je pasoš Sjedinjenih Američkih Država.

Plavu boju koriste i mnoge zemlje Južne Amerike, Kariba, kao i teritorije povezane sa SAD. Osim toga, nekoliko država u Africi i Aziji odlučilo se upravo za ovu nijansu, često kako bi naglasile ekonomske veze ili političku orijentaciju.

Crvena i bordo - simbol povezivanja i integracija

Crveni EU pasoš - italijanski pasoš Foto: Shutterstock

Bordo ili crveni pasoši najčešće ukazuju na članstvo u ekonomskim i političkim unijama. Sve države članice Evropske unije koriste bordo pasoše, čime se naglašava zajednički identitet unutar Unije. Velika Britanija je, nakon izlaska iz EU, promenila boju pasoša iz bordo u plavu, što je imalo snažnu simboličku poruku. Švajcarska se, s druge strane, odlučila za crvenu boju u skladu sa nacionalnom zastavom, dok je Turska, kao kandidat za članstvo u EU, prešla na crvenu nijansu pasoša.

Kako će izgledati pasoši u budućnosti

Pasoši se neprestano menjaju i prilagođavaju savremenim tehnologijama. Biometrijski podaci već su standard, a u budućnosti se sve češće govori o mogućnosti potpune digitalizacije ovog dokumenta.

Iako će se njihov izgled i tehničke karakteristike menjati, pasoši će i dalje ostati mnogo više od putne isprave - oni će nastaviti da simbolizuju identitet, državljanstvo i pripadnost jednoj državi.

Pogledajte video: Stiven Sigal koristi srpski pasoš