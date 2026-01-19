Slušaj vest

Ruža Milivojević, poznata kao velika ljubiteljka solo putovanja, trenutno boravi na Maldivima gde provodi čak mesec dana - bez plaćanja smeštaja i hrane. Njeno iskustvo izazvalo je veliku pažnju na društvenim mrežama, jer pokazuje da i luksuzne destinacije mogu biti dostupne na drugačiji način.

Volontiranje umesto troškova

Kako je objasnila u videu koji je objavila na TikToku, Ruža ima priliku da četiri nedelje boravi na ovom egzotičnom ostrvu zahvaljujući volontiranju u lokalnoj zajednici. Zauzvrat dobija besplatan smeštaj i tri obroka dnevno, dok slobodno vreme koristi za istraživanje prirodnih lepota Maldiva.

"Imam tu privilegiju da ostanem ovde 4 nedelje i da pomažem lokalnoj zajednici, a u isto vreme da dobijem besplatan smeštaj i tri obroka dnevno", rekla je Ruža, uz kadrove koji prikazuju pejzaže u kojima svakodnevno uživa.

Nema tajne - svako može da pokuša

Ruža je otkrila da iza njenog boravka na Maldivima ne stoji nikakva posebna caka, već otvorena mogućnost dostupna svima koji su spremni da izdvoje vreme i uključe se u volonterski rad. Zainteresovani mogu da se prijave putem platforme Vorldpekers (Worldpackers), koja povezuje putnike sa lokalnim organizacijama, hostelima i domaćinima širom sveta kojima su potrebni volonteri.

"Pridružiš se platformi, nađeš mesto gde želiš da volontiraš i prijaviš se", objasnila je Ruža jednostavan proces prijave.

Putovanja sa smislom

Ružino iskustvo pokazuje da putovanja ne moraju uvek da podrazumevaju visoke troškove, ali ni površno upoznavanje destinacije. Kroz volontiranje, putnici dobijaju priliku da upoznaju lokalnu kulturu iznutra, steknu nova iskustva i istovremeno doprinesu zajednici u kojoj borave.

