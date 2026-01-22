Slušaj vest

Jakutsk, grad na krajnjem severoistoku Rusije, s razlogom nosi titulu najhladnijeg grada na planeti. Tamo zima nije godišnje doba, već način života, a temperature se neretko spuštaju do zastrašujućih −64 stepena Celzijusa.

Kako izgleda svakodnevica u takvim uslovima pokazala je Sardana, tridesetdvogodišnja majka troje dece, koja je u vlogu objavljenom na Jutjubu otvorila vrata svog doma i bez ulepšavanja prikazala realnost života u srcu sibirske hladnoće.

Sa suprugom Igorom odgaja dvanaestogodišnjeg Maksima, sedmogodišnju Viku i najmlađu Arinu, koja je u trenutku snimanja imala svega mesec i po dana.

Jutro počinje – zagrevanjem tela

Dok Igor i starija deca izlaze iz kuće, Sardana ostaje sama sa bebom. Dan započinje kratkim vežbama istezanja — jednostavnom, ali neophodnom rutinom.

– U Jakutsku ništa nije stvar navike, sve je pitanje opstanka – objašnjava ona.

Iako je napolju ledeni pakao, u kući je konstantno oko 25 stepeni, ali takav komfor skupo se plaća. Grejanje je ogromna stavka u budžetu, a suv vazduh dodatno otežava brigu o novorođenčetu.

Zbog toga Sardana redovno neguje Arininu kožu i pazi da se ne isuši.

Dojenje, gulaš i stari običaji

Nakon što porodica ode, sledi hranjenje bebe. U Jakutsku je uobičajeno da majke doje decu i po dve do tri godine, a uz to se vezuje i lokalni običaj — dok majka doji, treba da jede jakutski goveđi gulaš.

Veruje se da snažno, toplo jelo pomaže telu da izdrži ekstremnu zimu i iscrpljujući tempo života.

Voda ne teče iz česme, hrana stoji napolju

Kada Arina zaspi, Sardana se posvećuje kućnim poslovima, ali oni u Jakutsku nemaju mnogo veze sa svakodnevicom na koju je ostatak sveta navikao.

Pijaća voda se ne dobija iz slavine — led se topi u kući. Hrana se čuva napolju, u improvizovanom zamrzivaču, gde meso i bobice stoje direktno na sibirskom minusu.

Čak se i veš suši napolju, bez obzira na ledene temperature. Lokalno stanovništvo veruje da hladnoća uništava bakterije, pa se ova praksa smatra korisnom, a ne ekstremnom.

Izlazak iz kuće – rizična misija

Jedan od najtežih delova dana je odlazak po Viku u školu. Sardana nema kome da ostavi bebu, pa je prinuđena da je vodi sa sobom.

– Briga o novorođenčetu zimi je posebno zahtevna. Razlika u temperaturi je ogromna i svaka greška može biti opasna – kaže ona.

Razlika između toplog doma i spoljašnjeg vazduha često prelazi 80 stepeni. Zato Arinu oblači u više slojeva, potpuno je pokriva i pazi da nijedan deo kože ne ostane izložen. Zatim sledi brzo, gotovo trčanje do automobila.

Ali ni automobil nije običan — unapred je zagrejan, ima izolaciju ispod haube, grejače i folije na prozorima kako se motor ne bi smrznuo.

– U Jakutsku se ni vozilo ne prepušta slučaju – kaže Sardana uz osmeh.

Stroga pravila za novorođenčad

U Jakutsku postoji i staro verovanje da se bebe prvih 40 dana ne pokazuju ljudima van domaćinstva, kako bi se zaštitile od negativne energije. Međutim, i bez tog običaja, klima diktira pravila.

Novorođenčad se u tom gradu gotovo sedam meseci uopšte ne izvode u šetnju, a lekari dolaze u kućne posete i obilaze bebe jednom nedeljno tokom prvog meseca.

Posle škole, kupovine i pregleda u klinici, dan se završava isto kao što je i počeo — topljenjem leda, zagrevanjem vode, kupanjem bebe i povratkom u jedino sigurno mesto: topao dom.

