"Ovo su ratnici, spremni za nasilje" Jedini snimak plemena koje nikada nije imalo kontakt sa drugim ljudima
Neverovatni snimci nekontaktiranog amazonskog plemena pojavili su se u intervjuu američkog ekolog i autora Pola Rozolija sa poznatim podkasterom Leksom Fridmanom. Rozoli je proveo dve decenije proučavajući Amazon i tvrdi da je ovo jedno od najjačih iskustava u njegovom životu.
– Da bi ovo imalo smisla, morao sam da vam pokažem ove snimke. Nikada ranije nisu prikazani. Ovo je svetska premijera – rekao je Rozoli Fridmanu.
Pogledajte u galeriji šta su snimili:
Po prvi put u visokoj rezoluciji
Do sada su snimci plemena bili mutni, udaljeni i lošeg kvaliteta, često sa starom opremom i sa više stotina metara udaljenosti.
– Sve što ste ikada videli bile su zrnaste slike sa stotinu metara daljine. A mi smo sedeli sa objektivom 800mm i 2x telekonverterom – objašnjava Rozoli.
Na snimku, pleme izlazi na plažu kroz pravu „kupu leptira“, krećući se oprezno i pažljivo procenjujući prisustvo stranaca. Članovi plemena formiraju male grupe sa oružjem, dok Rozoli prati svaki njihov pokret.
– Pogledajte kako se kreću, kako pokazuju prstom, i njega sa lukom – kaže, pokazujući čoveka koji nategne strelu.
U početku je napetost bila ogromna:
– Pitao sam se iz kog pravca će strela doći – priseća se Rozoli.
Ali, kako se pleme približavalo, napetost je nestala. Članovi su polako spuštali oružje, a nekoliko njih čak pokazuje znake zabave i osmeha.
– Ovo su ratnici, delovali su spremni za nasilje, a sada svi stoje opušteno i smeškaju se – kaže Rozoli.
Koliko je plemena preostalo?
Procene istraživača kažu da širom sveta postoji gotovo 200 nekontaktiranih plemena, većinom u amazonskim prašumama Brazila i Perua.
Neposredni kontakt je izuzetno rizičan: bolesti koje su benigni problem u razvijenim zemljama mogu biti smrtonosne za izolovane zajednice, a čak i kratki susreti mogu destabilizovati njihove društvene strukture.
Primer tragičnog kontakta desio se 2018. godine kada je američki misionar Džon Alen Čau poginuo pokušavajući da stupi u kontakt sa Sentinelese, jednim od najizolovanijih plemena na svetu. Uprkos zabrani indijskih vlasti, Čau je plaćao ribare da ga odvedu na ostrvo i pokušao da propoveda hrišćanstvo. Sentinelese su reagovali nasiljem i ubili ga odmah po iskrcavanju. Njegovo telo nikada nije pronađeno.
Zaštita plemena ključna
Zbog ovakvih rizika, organizacije poput Survival International i brazilska FUNAI zalažu se za strogo pravilo bez kontakta, uz zaštitu teritorija plemena. Direktni susreti mogu izazvati bolesti, nasilje i ubrzati kulturni kolaps.
Kako se industrijske aktivnosti šire u prašumu — ilegalna seča šuma, rudarenje i krijumčarenje droga — buffer zone koje su nekada izolovale plemena se smanjuju. Neka plemena, poput Mashco Piro u jugoistočnom Peruu, sve češće se pojavljuju uz reke i u blizini naselja, često reagujući defanzivno.
U Brazilu su vlasti nedavno objavile retke fotografije nekontaktiranih zajednica u regionima poput Masaca, pokazujući koliko je bitno sačuvati ove izolovane grupe.
Video: Kjubavna priča iz Amazonije