Neverovatni snimci nekontaktiranog amazonskog plemena pojavili su se u intervjuu američkog ekolog i autora Pola Rozolija sa poznatim podkasterom Leksom Fridmanom. Rozoli je proveo dve decenije proučavajući Amazon i tvrdi da je ovo jedno od najjačih iskustava u njegovom životu.

– Da bi ovo imalo smisla, morao sam da vam pokažem ove snimke. Nikada ranije nisu prikazani. Ovo je svetska premijera – rekao je Rozoli Fridmanu.

Pogledajte u galeriji šta su snimili:

Nekontaktirano amazonsko pleme izlazi na plažu

Po prvi put u visokoj rezoluciji

Do sada su snimci plemena bili mutni, udaljeni i lošeg kvaliteta, često sa starom opremom i sa više stotina metara udaljenosti.

– Sve što ste ikada videli bile su zrnaste slike sa stotinu metara daljine. A mi smo sedeli sa objektivom 800mm i 2x telekonverterom – objašnjava Rozoli.

Na snimku, pleme izlazi na plažu kroz pravu „kupu leptira“, krećući se oprezno i pažljivo procenjujući prisustvo stranaca. Članovi plemena formiraju male grupe sa oružjem, dok Rozoli prati svaki njihov pokret.

– Pogledajte kako se kreću, kako pokazuju prstom, i njega sa lukom – kaže, pokazujući čoveka koji nategne strelu.

U početku je napetost bila ogromna:

Foto: printscreen/youtube/ Lex Clips

– Pitao sam se iz kog pravca će strela doći – priseća se Rozoli.

Ali, kako se pleme približavalo, napetost je nestala. Članovi su polako spuštali oružje, a nekoliko njih čak pokazuje znake zabave i osmeha.

– Ovo su ratnici, delovali su spremni za nasilje, a sada svi stoje opušteno i smeškaju se – kaže Rozoli.

Koliko je plemena preostalo?

Procene istraživača kažu da širom sveta postoji gotovo 200 nekontaktiranih plemena, većinom u amazonskim prašumama Brazila i Perua.

Neposredni kontakt je izuzetno rizičan: bolesti koje su benigni problem u razvijenim zemljama mogu biti smrtonosne za izolovane zajednice, a čak i kratki susreti mogu destabilizovati njihove društvene strukture.

Foto: printscreen/youtube/ Lex Clips

Primer tragičnog kontakta desio se 2018. godine kada je američki misionar Džon Alen Čau poginuo pokušavajući da stupi u kontakt sa Sentinelese, jednim od najizolovanijih plemena na svetu. Uprkos zabrani indijskih vlasti, Čau je plaćao ribare da ga odvedu na ostrvo i pokušao da propoveda hrišćanstvo. Sentinelese su reagovali nasiljem i ubili ga odmah po iskrcavanju. Njegovo telo nikada nije pronađeno.

Zaštita plemena ključna

Zbog ovakvih rizika, organizacije poput Survival International i brazilska FUNAI zalažu se za strogo pravilo bez kontakta, uz zaštitu teritorija plemena. Direktni susreti mogu izazvati bolesti, nasilje i ubrzati kulturni kolaps.

Kako se industrijske aktivnosti šire u prašumu — ilegalna seča šuma, rudarenje i krijumčarenje droga — buffer zone koje su nekada izolovale plemena se smanjuju. Neka plemena, poput Mashco Piro u jugoistočnom Peruu, sve češće se pojavljuju uz reke i u blizini naselja, često reagujući defanzivno.

U Brazilu su vlasti nedavno objavile retke fotografije nekontaktiranih zajednica u regionima poput Masaca, pokazujući koliko je bitno sačuvati ove izolovane grupe.

