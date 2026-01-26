Slušaj vest

Početkom šezdesetih godina prošlog veka, francuski geolog Mišel Sifre započeo je eksperiment koji će zauvek promeniti način na koji nauka razume ljudski doživljaj vremena. Ono što je počelo kao terensko istraživanje, pretvorilo se u temelj moderne hronobiologije.

Eksperiment u potpunom mraku

U julu 1962. godine, tada dvadesettrogodišnji Mišel Sifre dobrovoljno se izolovao u pećini Skarason, blizu italijanske granice, na dubini od oko 130 metara ispod površine zemlje. Bez sata, kalendara, dnevne svetlosti i bilo kakvih vremenskih orijentira, proveo je više od dva meseca u apsolutnom mraku.

Njegov boravak u pećini odvijao se u krajnje surovim uslovima - temperatura je bila tek iznad nule, a vlažnost vazduha gotovo stoprocentna. Sa timom na površini komunicirao je isključivo putem telefona, prijavljujući trenutke kada jede, zaspi ili se probudi, ne znajući koliko je vremena zaista prošlo.

Kada se vreme "raspalo"

Po izlasku iz pećine, Sifre je bio dezorijentisan i nosio je zaštitne naočare. Verovao je da je u izolaciji proveo 35 dana, dok je stvarno prošlo čak 63. Ova drastična greška u proceni vremena nije bila slučajna - predstavljala je prvi snažan dokaz da ljudsko telo poseduje sopstvene, autonomne biološke ritmove, nezavisne od spoljašnjih signala. Njegovi ciklusi spavanja i budnosti nisu pratili uobičajeni 24-časovni ritam, čime je dovedena u pitanje dotadašnja pretpostavka da su ljudski biološki satovi gotovo u potpunosti uslovljeni okruženjem.

Rođenje moderne hronobiologije

Sifrov eksperiment pokazao je da unutrašnji biološki sat funkcioniše i bez svetla, dana i noći. Time je otvoren potpuno novi naučni pravac - hronobiologija, disciplina koja proučava biološke ritmove i njihovu ulogu u fizičkom i mentalnom zdravlju. Ova saznanja kasnije su potvrđena i proširena brojnim studijama, ali Sifrov boravak u pećini ostao je jedan od najradikalnijih i najuticajnijih eksperimenata u istoriji istraživanja ljudske svesti.

Mišel Sifre je 6 meseci proveo u podzemnoj pećini Foto: PHILIPPE DESMAZES / AFP / Profimedia

NASA i dani koji traju 48 sati

Drugo veliko istraživanje sprovedeno je 1972. godine u Teksasu, u saradnji sa NASA. Tokom te izolacije, Sifrovi "unutrašnji dani" ponekad su trajali i do 48 sati. Ovakvi rezultati posebno su zainteresovali svemirsku agenciju, jer su astronauti tokom Apolo misija prijavljivali ozbiljne probleme sa orijentacijom u vremenu.

Psihološki i fiziološki izazovi dugotrajnih svemirskih misija zahtevali su nova znanja o upravljanju biološkim ritmovima, a Sifrovi nalazi postali su ključna referenca. Evropska svemirska agencija je u izveštaju iz 2022. godine ocenila njegov rad kao fundamentalni za savremene studije analognih astronauta.

Biološki sat u mozgu

Kasnija istraživanja na institutima poput Maks Plank instituta za biološku kibernetiku i Medicinske škole Harvarda identifikovala su nucleus suprahijazmatikus kao centralni regulator cirkadijalnih ritmova. Ova mala regija u mozgu deluje kao glavni "sat" organizma, koordinirajući fiziološke procese čak i u potpunom odsustvu spoljašnjih vremenskih signala. Sifrov eksperiment pružio je empirijsku osnovu za ova otkrića, decenijama pre nego što su savremene metode snimanja omogućile direktan uvid u rad ovih neuronskih mehanizama.

Vojska i interesovanje tokom Hladnog rata

Značaj ovih otkrića brzo je prešao granice akademske zajednice. Vojska je pokazala posebno interesovanje, naročito zbog uslova u nuklearnim podmornicama, gde posade borave nedeljama ili mesecima bez prirodnog svetla.

U intervjuu za magazin Cabinet, Sifre je rekao: "Bilo je to vreme Hladnog rata. Francuska je upravo pokrenula program atomskih podmornica. Štab nije znao kako optimalno organizovati cikluse spavanja podmornica".

Njegova istraživanja direktno su uticala na operativne protokole koji se, u prilagođenom obliku, koriste i danas.

Psihološke posledice potpune izolacije

Iako fizički stabilan, Sifre je tokom eksperimenata iskusio ozbiljne kognitivne i psihološke promene. Među njima su bile praznine u pamćenju, emocionalna otupljenost, smanjena verbalna jasnoća i ekstremno produženi periodi sna, ponekad duži od 30 sati. Pregledna studija objavljena 2020. godine u Nature Reviews Neuroscience potvrdila je snažnu vezu između poremećaja cirkadijalnih ritmova i neuroloških problema, uključujući pad kognitivnih sposobnosti, nestabilnost raspoloženja i poremećaje spavanja.

Mišel Sifre je 6 meseci proveo u podzemnoj pećini Foto: PHILIPPE DESMAZES / AFP / Profimedia

Trajna relevantnost Sifrovog rada

Danas se principi koje je Sifre prvi put dokumentovao primenjuju u medicini, naročito u onkologiji, endokrinologiji i psihijatriji, gde se terapije sve češće vremenski usklađuju sa biološkim ritmovima pacijenata. U radnim okruženjima, hronobiologija pomaže u razumevanju umora i donošenja odluka kod smenskih radnika, pilota i spasilaca. Svemirske agencije i dalje testiraju ljudsku izdržljivost u ekstremnim uslovima - od simulacija misija na Mars do boravka u polarnim i podvodnim bazama, oslanjajući se upravo na znanja proistekla iz Sifrovih pionirskih eksperimenata.

Suvenir iz svemirske ere

Mišel Sifre danas živi u Nici, u osamdesetim godinama života. Među ličnim uspomenama čuva i tubu elektrodne paste koju mu je poklonila NASA - skroman predmet koji simbolizuje most između njegovih samotnih dana provedenih u pećini i savremenih istraživanja ljudske percepcije vremena u najekstremnijim mogućim uslovima.

