Izdvojili smo najlepše poruke vere, zdravlja i blagoslova za domaćine koji slave Svetog Jovana Krstitelja.
obratite pažnju
Najlepše čestitke za Svetog Jovana: Reči koje se danas upućuju domaćinima
Slušaj vest
Sveti Jovan Krstitelj, prorok i preteča Hristov, vekovima se poštuje kao zaštitnik porodice, doma i čestite reči. Njegova slava, koja se obeležava 20. januara, okuplja porodice za istim stolom.
Izdvojili smo nekoliko najlepših čestitki koje možete da podelite s najbližima i čestitate im Jovanjdan.
Sveti Jovan Krstitelj Foto: printscreen/youtube/Телевизија Храм
- Ko danas slavi, neka slavi i dogodine, u zdravlju, veselju i blagostanju, sa decom i unucima, mnogo i srećnih leta. Srećna i čestita slava!
- Sveti Jovan nek vas prati, da vam njive rađaju, ambari budu puni, a dom ispunjen ljubavlju, slogom i dobrim glasom. Srećna slava domaćine!
- Podignimo čašu u čast sveca, neka vino raduje telo, a vera jača dušu. Neka se u vašoj kući uvek čuje pesma i dobra reč. Srećna krsna slava!
- Vrednoj domaćici s ljubavlju, neka joj vera donese snagu, a molitva mir. Da zdravlje i radost ispune dom. Srećna slava i svako dobro!
- Neka slavska sveća gori tiho i postojano, a miris tamjana odnese brige. Da vas prati vera prava i svaka životna sreća. Srećna slava!
- Danas neka sve brige utihnu, slavski sto je postavljen, kolač i žito su tu, Jovanjdan se slavi srcem. Živi i zdravi bili, srećna vam slava!
- Kad se sveća upali, neka Sveti Jovan donese radost, zdravlje i napredak. Deca da rastu srećna, a dom u blagostanju. Srećna krsna slava!
- Srećna krsna slava! Neka vam Sveti Jovan podari zdravlje, mir u domu i berićet u polju. Da vam se čaše pune radošću, a kuća smehom i slogom.
- Danas je svet i radostan dan. Slavimo Svetog Jovana, Krstitelja Gospodnjeg i velikog Božjeg proroka. Neka nas čuva i zastupa pred Tvorcem, a vašu porodicu ispuni zdravljem i blagoslovom. Srećna slava!
- U čast Svetog Jovana, neka vam se umnože dobri dani, a umanje brige. Da u vašem domu uvek vladaju razumevanje, poštovanje i blagostanje. Srećna i blagoslovena slava!
(Kurir.rs/Mondo)
Video: Kad se slava slavi u kafani
Reaguj
Komentariši