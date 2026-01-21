Slušaj vest

Švedska se često opisuje kao jedna od najpoželjnijih zemalja za život u Evropi, koja privlači hiljade ljudi sa Balkana i širom kontinenta. Ipak, iako zemlja izgleda kao idealno mesto za život, realnost ponekad pokazuje i drugačiju stranu. Jedan mladić iz Srbije, koji živi i radi u Švedskoj, podelio je svoje razočaranje u švedski zdravstveni sistem.

Kritike švedskog zdravstvenog sistema

Mladen je na svom TikTok nalogu objasnio: "U Švedskoj je zdravstveni sistem prilično loš. Možda zvuči čudno, ali je realnost. Sve funkcioniše jako sporo, a za većinu dijagnoza lek je - alvedon. Ako nisi dovoljno uporan, lako te preskoče."

On dodaje da iskustvo kod lekara nije bilo ni izbliza personalizovano: "Ja sam otišao kod doktora i proveo kod njega od 7 do 10 minuta. Za to vreme ja sam znao odakle je, koliko dece ima, koliko unuka i koliko do penzije. Čovek je Balkanac, nije važno odakle je. Rekao mi je "da te ne gledam za džabe" i dao mi je znate šta - alvedon."

Standard bolnica vs. tempo sistema

Iako kritikuje lekarski rad, Mladen priznaje da su bolnice uredne i higijenski savršene: "Čisto je, uredno i nije depresivno. Ali sistem kao sistem i doktori sa uvek istim odgovorom. Ne daj Bože da ti trebaju."

Reakcije publike

Njegovo iskustvo izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama. Dok su neki podržali njegovu kritiku, drugi smatraju da je švedski zdravstveni sistem jedan od najboljih u Evropi.

"Prava istina, samo ti preporučuju alvedon, koji je do sada trebalo da dobije Nobelovu nagradu," "To su uglavnom iskustva naših ljudi koji idu kod doktora za svaku sitnicu. Kinemo i odmah kod doktora po antibiotik, a u Švedskoj doktor kaže - uzimajte paracetamol i puno vode, što je i logično", "Žena došla kod sina, pala na ledu, rekli joj da miruje, ne treba dijagnostika nikakva, lekovi protiv bolova. Vratila se u Srbiju u bolovima, slikali odmah, polomila 4 grudna pršljena", neki su od komentara.

